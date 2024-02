Španjolci: Nisu svi jednaki, ne možete to raditi Luki Modriću!

Luka Modrić (38) odigrao je malo manje od 20 minuta u madridskom derbiju u kojem su Real i Atletico remizirali 1-1. Nekoliko dana prije ogleda s Atleticom, Modrić je pak odigrao 90 minuta protiv Getafea.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... modrić s druge strane | Video: 24sata/Video

Ove je sezone jasno kako Modrić nije u prvim planovima trenera Carla Ancelottija, koji u prvi plan gura mlade igrače poput Eduarda Camavinge i Aureliena Tchouamenija. 'Don Carlo', međutim, vodi pažljivu brigu oko Modrića i Hrvata tretira s poštovanjem.

Foto: ISABEL INFANTES

- Jako je teško takvu legendu ostaviti na klupi za pričuvne igrače. Mogu mu se samo zahvaliti na svemu što je napravio otkako sam ja u klubu. Stvarno me to pogađa, teško mi je zbog toga - komentirao je Ancelotti prošlog tjedna.

'Modrić ima neke privilegije'

A o Modrićevom statusu u Realu pisao je i kolumnist španjolskih novina As, Frederic Hermel, koji tvrdi kako Modrić nije poput drugih realovaca.

- Nismo svi isti, tako je i u nogometu, čak i ako igrači nose isti dres i bore se za isti grb. Ako čitamo između redova, ono što je nedavno rekao Carlo Ancelotti to potvrđuje. Nemaju svi njegovi dečki jednaki status. On kao trener ne može tretirati Luku Modrića na isti način kao druge igrače - napisao je Hermel.

Foto: ISABEL INFANTES

Modrić je nedavno ostao zakucan na klupu u uzastopnim utakmicama Reala, što je presedan. Dapače, Ancelotti ga protiv Las Palmasa nije poslao ni na zagrijavanje.

Objasnio je kako previše poštuje Modrića i da ga neće slati na zagrijavanje ako ga ne planira i ubaciti u igru.

- To je vrlo jednostavno. Modrić je legenda i osvajač Zlatne lopte. Njega Ancelotti neće slati na zagrijavanje ako neće ući u igru. I to ima svakog smisla. Carlu nije jednostavno što Modrića mora ostavljati na klupi. Pazi o mnogo detalja i ne želi uvrijediti Modrića i njegovu prekrasnu karijeru u Relu. Modrić uživa u nekim privilegijama u Madridu, a najbolja je ta što to dobro razumiju svi u Madridu - zaključio je kolumnist AS-a.