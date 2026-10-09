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VRATIO SE U BARCELONU

Španjolci pišu o preokretu oko Livakovića: 'To je gotova stvar'

Piše Josip Tolić,
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Španjolci pišu o preokretu oko Livakovića: 'To je gotova stvar'
Foto: Profimedia
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Livaković je odradio sve minute za hrvatsku reprezentaciju, ali Flick vraća Garciju na gol protiv Getafea, bez planiranog čuvanja za Ligu prvaka

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Dominik Livaković (31) jedini je od 17 Barceloninih reprezentativaca odigrao svih 360 minuta u proteklom reprezentativnom okupljanju, a uoči sljedeće utakmice, domaćeg dvoboja lidera La Lige protiv Getafea (subota, 18.30), trener Hansi Flick važe koga će postaviti na gol.

Prvi golman Joan Garcia (25) ozlijedio je menisk desnog koljena u u domaćoj pobjedi nad Racingom 7-1 sredinom rujna, a nakon toga je priliku u gostujućem slavlju 3-1 kod Seville dobio Livaković, bio mu je to debi. U međuvremenu se Garcia u srijedu priključio treninzima.

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Foto: Peter Cziborra

Neki su ranije nagađali kako će Flick poštedjeti Garcije utakmice protiv Getafea i sačuvati ga za gostovanje kodw Galatasaraya u Ligi prvaka u utorak, no Mundo Deportivo u četvrtak je izvijestio kako je njegova startna pozicija u subotu gotova stvar.

"Njemački trener morat će odlučiti je li Joan Garcia, koji se sad oporavio od ozljede, spreman za prvih 11 ili bi ga trebalo odmoriti za utakmicu Lige prvaka protiv Galatasaraya 13. listopada u Istanbulu. Livaković je već igrao protiv Seville, ali se vraća s reprezentativne pauze tijekom koje je primio mnogo golova. Očekuje se da će Garcia započeti utakmicu nakon što se vrati u momčad u dobroj formi. Čini se da izbornik neće riskirati s stavljanjem Szczesnyja u početnu postavu", piše Mundo.

Barcelona je nakon sedam kola stopostotna na vrhu La Lige, prvi pratitelji Atletico i Betis već zaostaju pet, a Real Madrid šest bodova. Iduća dva tjedna za "blaugranu" mogla bi biti ključna jer im, nakon Getafea, slijede gostovanja kod Betisa pa El Clasico 25. listopada na Camp Nouu.

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