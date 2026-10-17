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ŽELI SE BORITI ZA POZICIJU

Španjolci pišu: Olmo je velika želja Bayerna! Deco je održao sastanak s njegovim agentom

Piše Ivan Kužela,
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Španjolci pišu: Olmo je velika želja Bayerna! Deco je održao sastanak s njegovim agentom
Foto: Murad Sezer
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Bayern vreba Danija Olma, ali Barca ga zasad ne pušta. Deco i agent razgovarali su o njegovoj minutaži i službene ponude još nema. Veznjak je svjestan situacije i želi se izboriti za što veću minutažu u Kataloniji

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Barcelona zasad ne planira prodaju Danija Olma, a španjolski nogometaš želi se izboriti za veću minutažu u momčadi Hansija Flicka. Njegov status bio je tema razgovora sportskog direktora katalonskog kluba Deca i igračeva agenta Juanme Lópeza, koji su se sastali u četvrtak u Barceloni, piše katalonski Sport.

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Španjolci pišu da Bayern želi Olma. Evo što se događa... VIDEO
Španjolci pišu da Bayern želi Olma. Evo što se događa... | Video: 24sata/pixsell

Razgovor je održan u vrijeme kada se Olmo povezuje s Bayernom. Ipak, prema navodima katalonskog lista, njemački klub nije poslao službenu ponudu niti su započeli pregovori o mogućem transferu. Sastanak Deca i Lópeza protekao je u uobičajenom ozračju, a razgovaralo se o Olmovu trenutačnom položaju i ulozi koju ima u Flickovoj momčadi.

Bayern već neko vrijeme prati situaciju oko španjolskog reprezentativca. Sportski direktor bavarskog kluba Max Eberl navodno cijeni Olma još iz razdoblja kada je nogometaš nastupao za Dinamo, a Eberl obnašao dužnost u Borussiji Mönchengladbach. Unatoč interesu, zasad nema konkretnih poteza koji bi upućivali na skori početak pregovora.

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Foto: Murad Sezer

Glasine o mogućem dolasku Olma u München dodatno su se proširile zbog neizvjesnosti oko budućnosti Michaela Olisea i Jamala Musiale. Ako Bayern ostane bez nekog od svojih ofenzivnih igrača, mogao bi krenuti u potragu za zamjenom. Međutim, povezivanje s Olmom zasad se temelji na interesu i praćenju njegova statusa u Barceloni.

Španjolac se u Barcelonu vratio 2024. godine, nakon nastupa za RB Leipzig, čime je ostvario želju koju je imao još od mladosti. Dio nogometnog razvoja prošao je u klupskoj akademiji, prije nego što je karijeru nastavio u zagrebačkom Dinamu. S Barcelonom je vezan ugovorom do 2030. godine, što katalonskom klubu daje čvrstu poziciju u slučaju da neki zainteresirani klub odluči poslati službenu ponudu.

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