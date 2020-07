Luka asistirao, Real spašavao živu glavu: Koračić je do titule!

Real Madrid pobijedio je Granadu u gostima 2-1 u 36. kolu španjolske La Lige i već u četvrtak na domaćem terenu može i službeno osvojiti titulu. Luka je igrao svih 90 minuta

<p>Razdoblje prije stanke zbog korona virusa po <strong>Real Madrid</strong> bilo je grozno, imao je samo jednu pobjedu u pet utakmica i tri poraza, uključujući i onaj domaći od <strong>Manchester Cityja</strong> u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka.</p><p>A onda je u lipnju krenuo stroj koji se nije zaustavio ni ovaj ponedjeljak. Deveta utakmica u manje od mjesec dana i deveta pobjeda u La Ligi! Ovaj put kod <strong>Granade</strong>, bivšem klubu Ivana Kelave, i opet "naknap", ali itekako slatko po "kraljeve". Bilo je 2-1.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Modrić je Zlatna lopta</strong></p><p>Real je krenuo uraganski, Francuz Ferland Mendy u desetoj je minuti nakon solo-prodora gotovo iz mrtvog kuta probio golmana Ruija Silvu i atraktivno pogodio ispod prečke.</p><p>Šest minuta poslije Luka Modrić, koji je igrao cijelu utakmicu, povukao je polukontru do Karima Benzeme koji je s iste strane kao Mendy potegao i pogodio suprotni kut. Već 24. gol francuskog napadača ove sezone, 19. u La Ligi i potvrda da je u odličnoj golgeterskoj formi. A za Modrića sedma asistencija sezone.</p><p>Bilo je to 2-0 i, pomislili smo, uvod u golijadu u mreži domaćina, ali momčad Zinedinea Zidanea tad je stala.</p><p>Granada je u 50. minuti smanjila zaostatak na 2-1 preko <strong>Darwina Machísa</strong> i unijela nervozu u gostujuću momčad, a u samom finišu propustila je dvostruki zicer za totalni povratak.</p><p><strong>Thibaut Courtois</strong> pa <strong>Sergio Ramos</strong> sjajnim su obranama spasili gol i tako omogućili Realu da dođe na koračić do titule.</p><p>Situacija je jasna, Real dva kola prije kraja ima velika četiri boda više od Barcelone i samo su mu dva boda iz utakmica protiv Villarreala i Leganésa potrebna da osvoji naslov prvaka neovisno o Barceloni.</p><p>Prva je prilika, dakle, već u četvrtak od 21 sat na stadionu Alfreda Di Stéfana, kad će Modrić moći i službeno osvojiti drugi naslov prvaka u Realu nakon onoga otprije tri sezone.</p><p><strong>Barcelona</strong> u isto vrijeme dočekuje Osasunu pa u zadnjem kolu u nedjelju od 21 sat gostuje kod Alavésa. Mora ići po obje pobjede i nadati se da će Real dvaput kiksati. Što će, u ovakvom izdanju "kraljevskog kluba", biti jako, jako teško. A novi okršaj za trofej velikih rivala mogao bi doći vrlo brzo, već u polufinalu Lige prvaka.</p>