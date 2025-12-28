Španjolci priznali: Real Madrid je najoštećeniji klub u La Ligi! Barcelona i Atletico profitirali

Španjolski nogomet obilježen je sudačkim pogreškama iz godine u godinu, a sada je Tehnički odbor sudaca priznao pogreške u primjeni VAR tehnologije. Najoštećeniji klub je Real Madrid, priznali su.

Naime, prema mišljenju Odbora čak je 51 pogreška napravljena ove sezone, a najviše su od njih profitirali Barcelona i Atletico Madrid. Najviše je oštećen Real Madrid, priznaju Španjolci.

Podsjetimo, puno su prašine podigla sudačke odluke na utakmicama Mallorce i Barcelone, Raya i Barcelone, Reala i Barcelone, Villarreala i Barcelone, Girone i Reala, Real Sociedada i Real Madrida itd.

Foto: FRANCISCO UBILLA/REUTERS

Iz tehničkog odbora sudaca istaknuli su da je cilj smanjiti broj pogrešaka i unaprijediti suđenje u Španjolskoj.

Madridski se gigant već godinama žali na sudački tretman u La Ligi i zahtijeva kompletnu reorganizaciju sudačke postave, a ovakvo priznanje definitivno potvrđuje da ima razloga...