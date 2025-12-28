Madridski se gigant već godinama žali na sudački tretman u La Ligi i zahtijeva kompletnu reorganizaciju sudačke postave, a ovakvo priznanje definitivno potvrđuje da ima razloga...
Španjolci priznali: Real Madrid je najoštećeniji klub u La Ligi! Barcelona i Atletico profitirali
Španjolski nogomet obilježen je sudačkim pogreškama iz godine u godinu, a sada je Tehnički odbor sudaca priznao pogreške u primjeni VAR tehnologije. Najoštećeniji klub je Real Madrid, priznali su.
Naime, prema mišljenju Odbora čak je 51 pogreška napravljena ove sezone, a najviše su od njih profitirali Barcelona i Atletico Madrid. Najviše je oštećen Real Madrid, priznaju Španjolci.
Podsjetimo, puno su prašine podigla sudačke odluke na utakmicama Mallorce i Barcelone, Raya i Barcelone, Reala i Barcelone, Villarreala i Barcelone, Girone i Reala, Real Sociedada i Real Madrida itd.
Iz tehničkog odbora sudaca istaknuli su da je cilj smanjiti broj pogrešaka i unaprijediti suđenje u Španjolskoj.
Madridski se gigant već godinama žali na sudački tretman u La Ligi i zahtijeva kompletnu reorganizaciju sudačke postave, a ovakvo priznanje definitivno potvrđuje da ima razloga...
