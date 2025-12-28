Obavijesti

ODBOR NAPRAVIO ANALIZU

Španjolci priznali: Real Madrid je najoštećeniji klub u La Ligi! Barcelona i Atletico profitirali

Foto: Lee Smith/REUTERS

Madridski se gigant već godinama žali na sudački tretman u La Ligi i zahtijeva kompletnu reorganizaciju sudačke postave, a ovakvo priznanje definitivno potvrđuje da ima razloga...

Španjolski nogomet obilježen je sudačkim pogreškama iz godine u godinu, a sada je Tehnički odbor sudaca priznao pogreške u primjeni VAR tehnologije. Najoštećeniji klub je Real Madrid, priznali su. 

Naime, prema mišljenju Odbora čak je 51 pogreška napravljena ove sezone, a najviše su od njih profitirali Barcelona i Atletico Madrid. Najviše je oštećen Real Madrid, priznaju Španjolci. 

Podsjetimo, puno su prašine podigla sudačke odluke na utakmicama Mallorce i Barcelone, Raya i Barcelone, Reala i Barcelone, Villarreala i Barcelone, Girone i Reala, Real Sociedada i Real Madrida itd. 

LaLiga - RCD Mallorca v FC Barcelona
Foto: FRANCISCO UBILLA/REUTERS

Iz tehničkog odbora sudaca istaknuli su da je cilj smanjiti broj pogrešaka i unaprijediti suđenje u Španjolskoj. 

Madridski se gigant već godinama žali na sudački tretman u La Ligi i zahtijeva kompletnu reorganizaciju sudačke postave, a ovakvo priznanje definitivno potvrđuje da ima razloga... 

