Španjolci spremaju iznenađenje za Poljud, Yamal kreće s klupe!?

Španjolska nogometna reprezentacija odradila je u ponedjeljak posljednji trening u madridskom predgrađu Las Rozas pa s 24 igrača otputovala u Split na utakmicu 4. kola Lige nacija protiv Hrvatske.

Na Poljudu u utorak neće imati veznog Fabiana Ruiza (30), koji se nalazi u Parizu gdje mu je rođen sin, a također niti ozlijeđene napadače Nicu Williamsa (24) iz Athletic Bilbaa i Ferrana Torresa (26) iz PSG-a.

No, ekipa na četvrtu utakmicu u nešto više od deset dana putuje puna optimizma.

"Španjolska je vodeća u skupini A3 s devet bodova te želi ovaj početak sezone zaključiti stopostotnim učinkom", priopćio je Španjolski nogometni savez.

Foto: Marcelo del Pozo

Igrači Luisa de la Fuentea svladali su Englesku (3-2), Hrvatsku (4-1) i Češku (3-1) ostvarivši niz od ukupno 41 utakmice bez poraza u osnovnih 90 minuta ili produžetku. Španjolci su, naime, poraženi u finalu Lige nacija 2025., kad su Portugalci došli do trofeja, ali tek boljim izvođenjem jedanesteraca.

Nakon što stignu u Split, navečer će se javnosti obratiti De la Fuente i Dani Olmo, ofenzivni veznjak Barcelone i bivši igrač zagrebačkog Dinama.

Španjolski mediji raspravljaju pak hoće li od prve minute zaigrati 19-godišnji krilni napadač Lamine Yamal koji je Engleskoj i Hrvatskoj bio zabio gol već u drugoj minuti, a Češkoj u petoj.