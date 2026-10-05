Nakon što stignu u Split, navečer će se javnosti obratiti De la Fuente i Dani Olmo, ofenzivni veznjak Barcelone i bivši igrač zagrebačkog Dinama
Španjolci spremaju iznenađenje za Poljud, Yamal kreće s klupe!?
Španjolska nogometna reprezentacija odradila je u ponedjeljak posljednji trening u madridskom predgrađu Las Rozas pa s 24 igrača otputovala u Split na utakmicu 4. kola Lige nacija protiv Hrvatske.
Na Poljudu u utorak neće imati veznog Fabiana Ruiza (30), koji se nalazi u Parizu gdje mu je rođen sin, a također niti ozlijeđene napadače Nicu Williamsa (24) iz Athletic Bilbaa i Ferrana Torresa (26) iz PSG-a.
No, ekipa na četvrtu utakmicu u nešto više od deset dana putuje puna optimizma.
"Španjolska je vodeća u skupini A3 s devet bodova te želi ovaj početak sezone zaključiti stopostotnim učinkom", priopćio je Španjolski nogometni savez.
Igrači Luisa de la Fuentea svladali su Englesku (3-2), Hrvatsku (4-1) i Češku (3-1) ostvarivši niz od ukupno 41 utakmice bez poraza u osnovnih 90 minuta ili produžetku. Španjolci su, naime, poraženi u finalu Lige nacija 2025., kad su Portugalci došli do trofeja, ali tek boljim izvođenjem jedanesteraca.
Nakon što stignu u Split, navečer će se javnosti obratiti De la Fuente i Dani Olmo, ofenzivni veznjak Barcelone i bivši igrač zagrebačkog Dinama.
Španjolski mediji raspravljaju pak hoće li od prve minute zaigrati 19-godišnji krilni napadač Lamine Yamal koji je Engleskoj i Hrvatskoj bio zabio gol već u drugoj minuti, a Češkoj u petoj.
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