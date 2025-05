'Španjolci su nas zbog Modrića ljubili i častili pićima. Teško se pomiriti s tim što ide iz Reala...'

Luka Modrić (39) najtrofejniji je igrač u povijesti Real Madrida s 28 osvojenih trofeja. Za 'kraljevski klub' odigrao je 590 utakmica, zabio 43 gola i 95 puta asistirao. Svi će se složiti, hrvatski maestro jedan je od najvećih igrača u povijesti španjolskog velikana. Ali svaka priča ima svoj kraj, pa će tako završiti i Lukina priča na Santiago Bernabeuu.

Modrić je posljednju utakmicu pred domaćim navijačima odigrao protiv Reala Sociedada, a Bernabeuu je još jednom odao počast velikanu. Na Modrića su posebno ponosni članovi udruge navijača Real Madrid Hrvatska, jedine skupine navijača Reala u Hrvatskoj koja je službeno priznata kao "peña" od strane Real Madrida.

Članovi udruge RM Hrvatska putuju na svaku domaću utakmicu na Santiago Bernabeuu, a ove je sezone to bilo čak 296 članova, čime dokazuju svoju nevjerojatnu strast i povezanost s "kraljevskim klubom". Štoviše, svoju člansku iskaznicu jednom je prilikom dobio i sam Modrić...

Upravo je hrvatski nogometaš posebna veza između Hrvata koji su navijači Reala, a Ivan Anić, predsjednik udruge Real Madrid Hrvatska, otkrio nam je kako su zbog "vatrenog" Hrvati prepoznatljivi u Madridu.

- Jednom smo prilikom, tijekom proslave naslova u Madridu, nosili kockaste dresove Modrića i hrvatske reprezentacije. Reakcije lokalnih navijača bile su neopisive, ljudi su nas grlili, ljubili, častili pićima i masovno stajali u redove kako bi se fotografirali s nama - rekao nam je Anić i dodao...

- Doslovno smo morali bježati, ali s osmijehom od uha do uha.

Iz udruge navijača "los blancosa" poručuju nam kako u Hrvatskoj ne možemo znati kakav sjajan status Modrić ima u Španjolskoj...

- U Hrvatskoj nismo ni svjesni koliko Modrića obožavaju u Madridu! On za njih nije samo nogometaš, već legenda koja utjelovljuje duh Real Madrida.

Iako je malo tko očekivao da će Modrić ovoliko dugo ostati u Realu, rastanak je svejedno bolan.

- Oduvijek smo znali da će jednom doći taj trenutak, dan kada će Luka napustiti Bernabéu. Teško nam je pomiriti se s time, koliko god se na to pripremali... On je više od igrača, on je most između naše male Hrvatske i velikog Real Madrida, a njegova će odluka ostaviti prazninu koja se neće lako popuniti. Kroz naša putovanja i iskustva, gradimo mostove između dvije zemlje, dokazujući da je navijanje više od sporta, to je zajednica, ljubav i zajedničko slavlje, a sve nas povezuje naš Lukita i Real Madrid! - zaključio je naš sugovornik.