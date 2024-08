Slovenija opet ostala 'kratkih ruku' u dramatičnoj završnici. Španjolcima olimpijska bronca

Španjolska je osvojila svoju petu brončanu medalju na Olimpijskim igrama pobjedom nad Slovenijom rezultatom 23-22. U susretu za treće mjesto Slovenija je veći dio utakmice bila bolji protivnik, no preokret u završnici gurnuo je Španjolce prema odličju.

Nijedna reprezentacija nije se uspjela odvojiti na značajniju prednost. U neizvjesnoj završnici, dvije minute prije kraja, Španjolska je povela s dva gola razlike pogotkom Alexa Dušebajeva, ali Jure Dolenec ubrzo je smanjio zaostatak iz sedmerca. Slovenija se potom obranila i imala napad za izjednačenje, no iako su Slovenci uzeli timeout kako bi dogovorili akciju, ona nije donijela produžetke.

Spora križanja prekinuo je prekršaj Španjolaca, a s dvije sekunde do kraja iz teške situacije pucao je Borut Mačkovšek, no Perez de Vargas je to lako obranio. Tako je Slovenija i drugi susret zaredom izgubila s jednim golom razlike, nakon što ju je Danska u polufinalu pobijedila 31:30.

Najbolji u redovima Španjolske bio je Aleix Gómez Abelló s pet golova, dok je Agustín Casado postigao četiri. Kod Slovenije, Dolenec, novi igrač našičkog Nexea, postigao je šest pogodaka (svi iz sedmeraca), dok je Blaž Janc upisao pet pogodaka.