Španjolski insajder piše: Kraj za Hezonju u Realu, vraća se u NBA

Jedan od najboljih hrvatskih košarkaša, Mario Hezonja, donio je konačnu odluku o svojoj budućnosti. Nakon impresivnog perioda u dresu Real Madrida, 31-godišnji Dubrovčanin odlučio je aktivirati izlaznu klauzulu u svom ugovoru i drugi put u karijeri okušati se u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, američkoj NBA ligi.

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Odluka je pala prije isteka roka

Iako je Hezonja prošlog ljeta potpisao dugogodišnji ugovor s 'kraljevskim klubom' do 2029. godine, u njemu je postojala ključna stavka - mogućnost odlaska u NBA. Rok za aktivaciju te opcije bio je 20. srpnja, a hrvatski reprezentativac obavijestio je upravu kluba o svojoj namjeri. Odlazak nije besplatan; odšteta za prijevremeni raskid ugovora iznosi oko 850.000 američkih dolara. Ova odluka predstavlja značajan zaokret, budući da se njegov ostanak u Madridu donedavno činio gotovo sigurnim. Sve je prenio španjolski insajder Chema de Lucas.

ÚLTIMA HORA: Mario Hezonja ha comunicado al Real Madrid que ejecuta su cláusula y se va a la #NBA.



BREAKING: Mario Hezonja has informed Real Madrid that he is leaving for the #NBA. — Chema de Lucas (@chemadelucas) July 20, 2026

Zreliji Hezonja kao primamljiva meta

Interes NBA momčadi ovoga puta nije potaknut samo sirovim talentom koji ga je doveo u ligu kao peti izbor drafta 2015. godine. Klubovi su navodno impresionirani ne samo njegovim košarkaškim vještinama, već i znatno pozitivnijim povratnim informacijama o njegovoj zrelosti izvan terena. Hezonja se vraća kao kompletniji igrač, spreman odmah preuzeti važnu ulogu.

Osijek: Kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo košarkaša: Hrvatska - Izrael | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Iza njega je fantastična sezona u kojoj je bio jedan od nositelja igre Reala na putu do finala Eurolige, bilježeći prosječno 13,3 poena, 4,1 skok i 2,4 asistencije za 23 minute na parketu. Svoju je vrijednost dokazao kada je bilo najvažnije, na Final Fouru. U polufinalu protiv Valencije dominirao je s 25 poena (šut 8/14), sedam skokova i tri asistencije bez ijedne izgubljene lopte za impresivan indeks korisnosti 33. U dramatičnom finalu protiv Olympiacosa također je bio svestran s 19 poena, četiri skoka, pet asistencija i četiri ukradene lopte.

Promjene u Madridu kao ključni faktor

Ključni razlog za iznenadnu promjenu plana, kako navode izvori bliski klubu, leži u promjenama unutar organizacije Real Madrida. Odlazak glavnog trenera Sergia Scariola, stručnjaka kojeg je Hezonja iznimno cijenio, navodno je bio presudan faktor koji ga je potaknuo da ozbiljnije razmotri povratak preko Atlantika. Iako je i prijašnjih godina razmatrao povratak, ovoga je ljeta njegov tabor bio znatno agresivniji u traženju angažmana, aktivno inicirajući kontakte s NBA klubovima.

Osijek: Kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo košarkaša: Hrvatska - Izrael | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Drugi mandat i povratak na najveću scenu

Ovo će Hezonji biti drugi pokušaj u NBA ligi. U prvom mandatu, od 2015. do 2020. godine, nije u potpunosti ispunio visoka očekivanja. U pet sezona za Orlando Magic, New York Knickse i Portland Trail Blazerse odigrao je ukupno 330 utakmica, prosječno bilježeći 6,9 poena i 3,1 skok za 18,5 minuta na parketu. Njegova igra tada nije bila dovoljno konstantna, a nedostajao je i pouzdaniji šut izvana. Godine provedene u Europi, prvo u Grčkoj i Rusiji, a potom i četverogodišnja epizoda u Real Madridu, oblikovale su ga u zrelijeg i kompletnijeg igrača. Povratak u 31. godini života stoga predstavlja priliku da dokaže kako sada može ostaviti znatno dublji trag u najjačoj ligi svijeta.

*uz korištenje AI-ja