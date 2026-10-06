Španjolski list se uoči 'vatrenih' naklonio 'ocu velike Hrvatske'

Španjolska Marca je na dan utakmice Hrvatske i Španjolske na Poljudu (20.45) objavila veliki tekst o Miroslavu Blaževiću i ulozi koju je legendarni Ćiro imao u stvaranju jedne od najuspješnijih reprezentacija nastalih raspadom Jugoslavije. List je Ćiru nazvao "Ocem velike Hrvatske"

Ugledni španjolski list podsjetio je na put Hrvatske, male države s manje od četiri milijuna stanovnika, koja je unatoč tome postala svjetska nogometna sila. Marca posebno ističe kako je Hrvatska osvojila medalju na čak dva uzastopna Svjetska prvenstva, 2018. i 2022., što nisu uspjele napraviti ni Španjolska ni Engleska. U središtu priče je upravo Blažević, čovjek koji je Hrvatsku 1998. godine odveo do povijesne bronce u Francuskoj.

Zagreb: Brojni navija?i okupili se na treningu hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Marca se prisjetila i njegovih početaka. Rođen je 1935. u Travniku, a kao nogometaš nastupao je za Dinamo i Rijeku. Nakon što je zbog bolesti morao završiti igračku karijeru, posvetio se trenerskom poslu. S Dinamom je 1982. osvojio naslov prvaka Jugoslavije, a godinu kasnije i Kup maršala Tita. Radio je potom u Švicarskoj, Francuskoj, Grčkoj i na Kosovu, prije nego što je preuzeo hrvatsku reprezentaciju.

Na klupu Hrvatske stigao je 1994. godine. Debitirao je pobjedom 2-0 protiv Španjolske, a dvije godine poslije odveo je reprezentaciju do četvrtfinala Eura. Vrhunac je stigao 1998. godine.

Hrvatska je u Francuskoj stigla do polufinala Svjetskog prvenstva, gdje je izgubila od domaćina, ali je potom osvojila broncu. Marca taj rezultat opisuje kao trenutak u kojem je Blažević hrvatski nogomet postavio na svjetsku kartu.

Španjolski list podsjeća i na njegovu blisku povezanost s Franjom Tuđmanom te politički angažman nakon osamostaljenja Hrvatske. Blažević je preminuo 8. veljače 2023., dan prije 88. rođendana.

Za Marcu je, međutim, njegova najveća ostavština jasna - Ćiro Blažević bio je čovjek koji je poveo Hrvatsku prema njezinoj prvoj velikoj nogometnoj medalji i postavio temelje reprezentaciji koja će desetljećima kasnije nastaviti osvajati svijet.