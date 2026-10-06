Španjolski mediji: Ovu momčad nema tko pobijediti. Poljud je bio kotao, presudio je Haaland

Španjolska je preokretom slavila protiv Hrvatske 1-2 u napetoj utakmici Lige nacija na Poljudu. Tamošnji novinari ne kriju oduševljenje svojim dvostrukim strijelcem Mikelom Merinom i golmanom Unaijem Simónom. Istovremeno priznaju da ih je momčad Slavena Bilića pošteno namučila od prve minute.

Fizički pakao i buđenje Hrvatske

Ugledna Marca opisala je dvoboj u Splitu kao pravi fizički pakao. U svojoj analizi ističu kako su hrvatski igrači ušli u susret ranjeni u ponosu nakon nedavnog teškog poraza od Engleske. Dodaju da je Španjolska ipak pokazala mentalitet prvaka jer zna preživjeti i pobijediti čak i kada ne dominira na terenu.

"Španjolska također zna kako pobjeđivati ​​utakmice fizičkim stilom. To su pokazali u finalu Svjetskog prvenstva protiv Argentine i potvrdili protiv Hrvatske, u još zahtjevnijoj utakmici. Hrvatska je od utakmice napravila fizički zahtjevnu, igrajući dobru količinu atraktivnog nogometa, ali Španjolska je odgovorila veličanstvenim drugim poluvremenom. Kad ova momčad počne igrati, nema ih tko pobijediti. Savršen omjer u ovoj reprezentativnoj pauzi od četiri utakmice i sada 43 uzastopne utakmice bez poraza. Povijesno", piše Marca.

Katalonski Mundo Deportivo piše da je Španjolska patila, ali je na kraju pokazala zašto je neporažena u posljednja tri službena ciklusa. Poljud su nazvali pravim kotlom koji je nosio domaće igrače u prvom poluvremenu. Posebno su pohvalili agresivnost hrvatskih reprezentativaca na početku susreta.

Merino kao Haaland i Simónove obrane

Madridski list Diario As otišao je korak dalje s pohvalama na račun junaka utakmice. Svoju kroniku naslovili su tvrdnjom da je Mikel Merino zapravo Haaland, aludirajući na njegovu ubojitost pred protivničkim golom. Novinari tog lista navode da je mladi stoper Pau Cubarsí imao puno više posla od onog što su uoči utakmice očekivali.

Novinari lista El País primijetili su kako je njihova reprezentacija u utakmicu ušla prilično uspavano i bez pravog ritma. Spas su vidjeli u sjajnim intervencijama Unaija Simóna. On je u nekoliko navrata sjajno reagirao na udarce hrvatskih napadača, održavajući Španjolsku na životu do Merinovog ulaska s klupe.

​- Nije sve put posut ružama u onome što slijedi, ali moramo zadržati ovu glad jer nam remi nikada nije dovoljan - rekao je nakon utakmice španjolski golman.

*uz korištenje AI-ja