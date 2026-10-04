Španjolski mediji pišu: Hrvatska je bila kao marioneta u rukama Engleza. Igrači su već istrošeni

Španjolski mediji smatraju da hrvatska nogometna reprezentacija teško prolazi smjenu generacija, u kojoj stariji igrači djeluju umorno, a mlađi na nedovoljnoj razini, što je uz odličnu igru Engleske rezultiralo teškim porazom 7-0.

- Uz sjajnog Judea Bellinghama, koji je svoju predstavu zaključio pogotkom, s tri asistencije i brojnim stvorenim prilikama, te Harryja Kanea na visokoj razini, Engleska je iskoristila slabosti Hrvatske za koju je od prve minute zaigrao Luka Modrić, izvijestila je radijska postaja COPE.

- Bio je to najveći poraz Hrvatske u njenoj nogometnoj povijesti, a koji je pokazao poteškoće u obnovi reprezentacije koja je svojedobno bila svjetski doprvak i treća reprezentacija svijeta. Hrvatska teško prolazi kroz smjenu generacija. U Rijeci je bila poput marionete u rukama Engleske, dodala je ta postaja.

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Španjolska, koja je svladala prošli tjedan Hrvatsku s 4-1 u Sevilli, u utorak će gostovati u Splitu u četvrtom kolu Lige nacija. Izbornik Luis de la Fuente poručio je da tek treba vidjeti što se dogodilo Hrvatskoj u Rijeci.

- Engleska je pokazala očitu nadmoć protiv slabog suparnika, osobito u obrani, koji nije uspijevao zaustaviti englesku ofenzivu. Hrvatska je bila propusna u obrani, osobito na lijevoj strani, gdje je na poziciji beka igrao nekadašnji sjajni krilni napadač Ivan Perišić, uz Joška Gvardiola. Gotovo nikada nisu uspijevali zaustaviti prodore Bukaya Sake i Judea Bellinghama, zaključila je postaja COPE.

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Novine El Pais pišu:

- Istrošena godinama, zlatna generacija hrvatskog nogometa doživjela je najteži poraz u svojoj povijesti pred naletom Kaneove momčadi.

- Hrvatska je u silaznoj putanji. Hrvatska umornih Modrića i Kovačića, a koju njihovi nasljednici nisu sposobni održati na istoj razini. Kada je sudac označio kraj prvog poluvremena, sumrak je ustupio mjesto noći, zasjala su svjetla riječke luke, a na semaforu je svijetlilo 0-4. Bio je to tek uvod u najbolju utakmicu Engleske u eri Thomasa Tuchela, navodi taj dnevnik.

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Novine Marca i Mundo Deportivo navode pak riječi kapetana Luke Modrića, bivšeg veznjaka Real Madrida, da je prvi put osjetio sram nakon neke utakmice Hrvatske.

Konkurentski list AS piše:

- Hrvatsku reprezentaciju nazivaju Vatreni, ali požar koji je Engleska izazvala u Rijeci čini se vrlo teško ugasiti. Nešto vode pokušao je doliti izbornik Slaven Bilić na posebnoj konferenciji za novinare u nedjelju ujutro, 48 sati uoči utakmice protiv Španjolske u Splitu.

"Na Poljudu ćemo igrati kao muškarci", citira Bilića AS.