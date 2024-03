VIDEO Skandal zbog gola Reala! Španjolski mediji: Ovo je veliki nered, sudac je uništio utakmicu

Real Madrid i Valencia remizirali su u utakmici 27. kola španjolske nogometne lige. Valencia je vodila 2-0 i imala sve u svojim rukama, ali momčad Carla Ancelottija uspjela je doći do izjednačenja golovima Viniciusa. Novi kiks Reala velika je vijest sama po sebi, ali ova utakmica završila je na naslovnicama španjolskih medija zbog jedne sudačke odluke. Real je uspio doći i do gola za 3-2, ali on nije priznat jer je sudac svirao kraj utakmice samo sekundu prije gola.

U osmoj minuti sudačke nadoknade Brahim Diaz ubacio je loptu u šesnaesterac, a Bellingham je bio najviši u skoku i sjajno je pogodio glavom tik uz vratnicu. Igrači Reala počeli su slaviti, dok su se igrači Valencije primili za glavu jer nisu mogli vjerovati da su prokockali prednost i bodove.

Ipak, ispostavilo se da gol nije priznat jer je sudac utakmice Jesus Manzano svirao kraj dok je Jude Bellingham bio u skoku i pripremao se na udarac. Igrači Reala su bili ljuti, opkolili su suca i tražili pojašnjenje, ali Manzano je ostao pri svojoj odluci i utakmica je završena 2-2.

Situaciju možete pogledati OVDJE.

Foto: Pablo Morano/REUTERS

Španjolski mediji ovu utakmicu nazivaju skandaloznom. "Skandal na Mestalli" naslovnica je Marce, a dodaju kako je Manzano pokvario jako dobru utakmicu. Preostala dva najpoznatija španjolska medija As i Sport također ovu utakmicu nazivaju skandaloznom, a navode kako je sudac napravio nered , a kako je kraj utakmice "rudnik teorija zavjere".