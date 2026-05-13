Španjolski novinar je napao Pereza, a onda se javio Mario Hezonja. Objavio 'srednjaka'

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja stao je u obranu predsjednika Real Madrida Florentina Pereza nakon što se novinar Rubén Cañizares iz dnevnika ABC sukobio na društvenim mrežama s predsjednikom 'kraljevskog kluba'.

- U dogovoru s La Ligom, krenuli su u stvaranje digitalnih novina koje su, da rezimiramo, izgubile 25 milijuna, a kada je La Liga prestala plaćati, otišli su do Telefónice i Telecinca kako bi vidjeli hoće li platiti. Njihov jedini cilj bio je napasti Real Madrid i njegovog predsjednika. I žao mi je, jer je moj otac čitao ABC i pretplatio me prije mnogo godina, ali sada sam odlučio da ću sutra otkazati pretplatu na ABC u čast svog oca, koji će biti zahvalan. Pogledajte dva članka koja su danas napisali, o ženi za koju ne znam zna li išta o nogometu ili ne. ABC kaže da sam rekao da sam bio jako umoran prije sastanka odbora. Pa, puno vam hvala. Ne poznajem gospodina koji je to napisao. ABC stalno objavljuje ovakve priče, bez ikakvog smisla. A ja radim kao pas, ustajem rano i idem spavati zadnji u razredu - izjavio je Perez na konferenciji.

"Florentino Pérez je sazvao konferenciju za novinare kako bi pokušao poniziti ABC, grupu Vocento i mene. A ja to nisam namjeravao dopustiti. Postoje granice koje se ne mogu prijeći. Vrlo sam ponosan na svoj rad i svoje novine. To je jasno" - napisao je novinar u svojoj objavi na društvenoj mreži X.

Javio se i Hezonja koji inače igra u Real Madridu dugi niz godina, a novinaru je odgovorio slikom Pereza koji mu pokazuje srednji prst.