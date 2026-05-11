Odlična vijest za sve navijače! Evo gdje ćete moći besplatno gledati finale Dinama i Rijeke

U finalu Hrvatskog nogometnog kupa sastat će se Dinamo i Rijeka u srijedu od 18 sati. Susret će se igrati na Opus Areni u Osijeku i moći ćete ga gledati besplatno na YouTube kanalu MAXSporta te na televizijskom kanalu MAXSport 1.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Dinamo je put u Kupu započeo u šesnaestini finala; pobijedili su tada u Predavcu kod Bjelovara četvrtoligaša Dinamo Predavac 6-0. U osmini finala išli su na još jedno gostovanje i to u Karlovac gdje su s lakoćom pobijedili trećeligaša 7-0.

U četvrtfinalu su prvi put igrali na Maksimiru i ondje je ispalo najveće iznenađenje ove sezone Kurilovec koji je prethodno izbacio Istru. 'Modri' su četvrtoligaša pobijedili 2-0. U polufinalu su zaigrali protiv Gorice i u pravoj golijadi slavili 6-3.

Gorica i Dinamo sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Rijeka je svoj put počela također u šesnaestini finala; prvo su pobijedili četvrtoligaša Maksimir 4-0. U osmini su dobili trećeligaša Mladost Ždralove 4-1, klub koji se nalazi u predgrađu Bjelovara i koji pretendira za drugi rang hrvatskog nogometa.

U četvrtfinalu je pao Hajduk (3-2) u epskom preokretu kad su Riječani primili, ali i zabili dva gola u sudačkoj nadoknadi. Polufinale je bilo malo manje dramatično i na Rujevici je izgubio Slaven Belupo 2-0.