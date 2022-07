Španjolska prejaka i u finalu, Hrvaticama rukometno srebro

Hrvatske rukometašice osvojile su srebrnu medalju na Mediteranskim igrama koje ove srijede završavaju u alžirskom Oranu. U finalnom su susretu Španjolke bile bolje od Hrvatske s 29-25 (17-13).

Utakmicu su Španjolke otvorile s 4-0 te su sve do kraja bile u prednosti. U prvom dijelu konstantno su Španjolke čuvale taj plus od tri do četiri gola te je uvodnih 30 minuta završilo 17-13.

Najbolje su Hrvatice odigrale uvodni dio drugog poluvremena. Primaknule su se suparnicama na pogodak zaostatka, ali dalje od toga nisu mogle. Deset minuta prije kraja opet je Španjolska pobjegla na tri pogotka viška i do kraja čuvala prednost.

Hrvatice su se tako, uz drugi poraz od Španjolske (u skupini izgubile 23-31) morale zadovoljiti srebrom na Mediteranskim igrama, a opet je najbolja u hrvatskoj reprezentaciji bila Katarina Pavlović koja je postigla devet pogodaka. Četiri je dodala Stela Posavec, a po dva Tena Japundža, Tena Petika, Lana Jarak, Josipa Bebek i Ana Malec.

Kod zlatnih Španjolki najbolje je odigrala Carmen Campos Costa koja je postigla devet golova.

Mediteranske igre, finale rukometašica:

Hrvatska - Španjolska 25-29 (13-17)

Najčitaniji članci