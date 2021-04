Sve je rekao transparent na jednoj utakmici u Brazilu dok su još, u ona normalna vremena, navijači smjeli na tribine. "Created by the poor, stolen by the rich". Nogomet su izmislili siromašni, a onda su ga bogati ukrali.

Neki su u svemu našli i materijal za dobru zafrkanciju, pa je moskovski Spartak na službenom klupskom profilu objavio poruku: "Dragi navijači Milana, Arsenala, Atletica, Chelseaja, Barcelone, Intera, Juventusa, Liverpoola, Manchester Cityja, Uniteda, Reala i Tottenhama, ako tražite klub za koji navijati, tu smo."

U anketi na 24sata među gotovo 20.000 glasova, njih 77 posto je protiv ideje Superlige. A takav je otprilike i omjer u cijelom (nogometnom) svijetu.

Da, i navijači zbog kojih odmetnuta družina to, kao, i radi, da im priušti samo utakmice najvećih, žestoko su protiv. Navijači u Engleskoj, od kojih su se neki, poput Liverpoolovih, i organizirano oglasili, kao i većina u Italiji i Španjolskoj.

I dok su odmah nakon objave pokretanja Superlige predstavnici Manchester Uniteda, Chelseaja i Arsenala napustili Uefino udruženje klubova (ECA), a Unitedov direktor Ed Woodward i druga Uefina tijela, reakcije (bivših) nogometaša i dalje silovito pristižu.

- Pa djeca sanjaju o osvajanju Svjetskog prvenstva i Lige prvaka, a ne nekakve Superlige. A ideja velikih utakmica i uzbuđenje oko njih i jest u tome da se igraju jednom-dvaput godišnje a ne svaki tjedan - rekao je Mesut Özil, a Lukas Podolski je naglasio:

- Odvratna ideja, uvreda za nogometne navijače!

Bayern i Borussia Dortmund trebali su dobiti pozivnicu, ali su odbili biti dio toga, kao navodno i Paris Saint-Germain, čiji je veznjak Ander Herrera objasnio:

- Zaljubio sam se u nogomet za navijače, sa snom da se moj klub može nadmetati s najvećima. Ako Superliga zaživi, taj san je gotov. Volim nogomet i ne mogu šutjeti, ovo je krađa bogatih nečega što su ljudi stvorili kao najljepši sport na planetu.

Posebna je epizoda u toj sprdačini Tottenham. I Gary Neville naglasio je kako je to smiješan klub koji propada i ni po čemu ne pripada europskoj eliti. Ali naravno, kad ne može upasti u Ligi prvaka, a u Europskoj ligi zaradi malo i još dobije po nosu od Dinama, tko ne bi pobjegao i sakrio se pod skute bogatim mecenama. Tamo si, brate, siguran. I da izgubiš sve utakmice, zaradio si gomilu novca, a ispasti nemaš kamo. I ne možeš se sramotiti kao što sada radiš.

Ne, tom društvu Dinamo, Hajduk i takvi suparnici uopće ne fale. I briga ih što više nikad neće doći u Maksimir, što se neki novi Modrić, Eduardo, Pjaca... neće razvijati i kroz utakmice s najboljima prije nego što ih ti najveći ionako pokupuju.

- Ma kome se to gleda da Liverpool i Real igraju non stop deset godina?! - zapitao se i Jürgen Klopp.

Dakle, protiv su navijači, igrači, treneri... protiv je zdrav razum. Samo je "12 žigosanih" ustrajno u svom naumu da sve razbucaju, pretumbaju i prisvoje. Samo za sebe.

Ali ovaj put sudbina je kao nikad dosad u rukama navijača. Ako se ujedine u cijeloj Europi i bojkotiraju Superligu, ne odu na stadione, ne kupuju TV kanale koji je prenose, ako se prema Superligi od početka odnose kao o nekim prijateljskim utakmicama, kao o onom ljetnom International Champions Cupu (zaboravili ste i da postoji, jel da?), u kojem također sudjeluju isti ti najveći klubovi, pa rijekima pada na pamet iščekivati te utakmice kao nešto važno, pobijedit će.

Zapravo, bit će to pobjeda nogometa. Igre za narod. Igre koju nam ne smiju ukrasti.