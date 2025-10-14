Spartan spektakl opet je osvojio Hvar: Mlada Amerikanka (13) zasjala u olimpijskoj disciplini

Grad Hvar je i ovog vikenda bio središte svjetske OCR (Obstacle Course Racing na engleskom, u prijevodu utrke s preprekama) scene. Po drugi put zaredom ugostio je Spartan World Championship, najprestižniji događaj u svijetu utrka s preprekama. Tijekom četiri dana, otok je živio u duhu sporta, adrenalina i zajedništva. Više od 4.200 registriranih natjecatelja iz 60 zemalja svijeta testiralo je svoje granice pod toplim jesenskim suncem i pred publikom koja je neumorno bodrila svakog Spartanca.

Atmosfera je bila električna, energija zarazna, a prekrasni mediteranski krajolik Hvara stvorio je kulisu kakvu svjetsko prvenstvo zaslužuje. Događaj se prenosio uživo i putem snimki u više od 40 zemalja svijeta, dosegnuvši milijune gledatelja, čime je Hrvatska još jednom potvrdila svoju poziciju kao vodeća destinacija za sportski turizam.

Foto: Predrag Vučković

Ministar turizma i sporta, Tonči Glavina, a u svojstvu izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića, bio je prisutan za vrijeme završnice finala utrke 100 metara.

- Izuzetno nam je zadovoljstvo što su Hrvatska i otok Hvar drugu godinu za redom domaćini Spartan World Championshipa, Svjetskog prvenstva u utrci s preprekama, koji je jedan od najprestižnijih sportskih događaja u svijetu ekstremnih utrka - rekao je Glavina.

Prvog dana događaja održane su dječje utrke za uzrast od 4 do 14 godina, tijekom kojih su mali Spartanci, njih više od 350, pokazali nevjerojatnu hrabrost i entuzijazam. Njihova energija i natjecateljski duh postavili su savršen ton za vikend pun emocija, sportskog nadmetanja i zajedništva.

Foto: Predrag Vučković

Najviše pažnje privukla je najbrža i najeksplozivnija disciplina, Spartan World Championship 100M, koja će 2028. godine biti uvrštena i u program Olimpijskih igara u Los Angelesu.

U ženskoj konkurenciji svjetsku je publiku oduševila 13-godišnja Amerikanka Elizabeth Polsgrove, koja je s vremenom od 30,956 sekundi osvojila zlato i postala najmlađa prvakinja u povijesti ove discipline. Srebro je pripalo Jaleesi Himki, također iz SAD-a, dok je broncu osvojila Nijemica Lotta Kokemohr, razbivši američku dominaciju na stazi. U muškoj kategoriji svjedočili smo obiteljskom trijumfu - Luke Beckstrand osvojio je zlato s impresivnih 24,287 sekundi, a njegov mlađi brat Kai srebro, dok je brončano odličje pripalo Kieranu Yuanu.

U zahtjevnoj Beast disciplini (21 km, 30 prepreka), u muškoj kategoriji pobijedio je Thibault Jean iz Francuske, ispred Hansuelija Freija iz Švicarske i Romana Tótha iz Češke. U ženskoj kategoriji, trijumfirala je Katrine Leveraas iz Norveške, dok su srebro i broncu odnijele Lara Wieser iz Švicarske i Camilla Depoli iz Italije.

Foto: Predrag Vučković

Drugi dan natjecanja donio je još jedan spektakl, Spartan World Championship Sprint, stazu dužine 5 km s 20 prepreka, koja spaja brzinu, eksplozivnost i tehniku. U ženskoj kategoriji dominirala je Šveđanka Sara Bäckström, ispred Tatsiane Pekhtserave i legendarne Zuzane Kocumove iz Češke. U muškoj kategoriji zlatnu medalju osvojio je Richard Hynek iz Češke, poznat i kao jedno od najvećih imena svjetskog OCR-a. Drugo mjesto pripalo je Nizozemcu Stijnu Lagrandu, dok je Francuz Gregory Basilico završio treći.

Gradonačelnik Grada Hvara, Šime Ravlić, dodao je...

- U ime Grada Hvara i Turističke zajednice grada Hvara, izražavam veliko zadovoljstvo zbog još jednog uspješnog izdanja Spartan Racea, koji je i ove godine održan na vrhunskoj razini. Zahvaljujemo organizatorima na izvrsnoj suradnji i profesionalnoj organizaciji. Na terenu je sve funkcioniralo izvrsno. od logistike i produkcije do rada službi i angažmana volontera, kojima posebno zahvaljujemo na trudu.

Potencijal i značaj događaja prepoznali su ključni dionici, Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma i sporta, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Hvar i Turistička zajednica grada Hvara.

Direktor utrke Ivan Zrinušić posebno se zahvalio domaćinima i svim službama.

- Veliko hvala Gradu Hvaru na gostoprimstvu, svim službama koje su neumorno radile da bi događaj protekao sigurno i besprijekorno, policiji, vatrogascima, hitnoj pomoći, javnom komunalnom poduzeću, Nautičkom centru, Zajednici sportskih udruga i našim volonterima. Bez njih ovaj događaj ne bi bio moguć. Hvar je još jednom pokazao zašto je jedno od najposebnijih mjesta za održavanje Spartan World Championshipa.

Foto: Predrag Vučković

Spartan World Championship Hvar 2025 još je jednom dokazao da Hrvatska nije samo zemlja sportskih uspjeha, već i zemlja koja može organizirati najveće međunarodne sportske manifestacije na najvišoj razini. Ovaj spoj sporta, prirode i mediteranskog duha još dugo će se pamtiti - i među natjecateljima, i među tisućama gledatelja koji su svjedočili povijesti na Hvaru, a datum za iduću godinu već je poznat, zato pripremite se za 8. - 11. listopada za još veći, bolji i spektakularniji Spartan World Championship u Hvaru.