Spartanske utrke vraćaju se u Sv. Nedelju. Oni najspremniji mogu napasti prestižnu medalju

Ove subote i nedjelje (28. i 29. ožujka), na svega 30 minuta od Zagreba, Sveta Nedelja ponovno će biti domaćin Spartan Trifecta Weekend utrka. Ove se utrke izdržljivosti održavaju četvrtu godinu zaredom i okuplja sportaše, rekreativce i sve ljubitelje izazova koji žele testirati vlastitu snagu i izdržljivost u prepoznatljivoj Spartan atmosferi.

Spartan nadilazi klasičan sportski događaj jer sudionicima nudi cjelovito iskustvo u kojem se isprepliću fizička snaga, izdržljivost i mentalna otpornost, brišući granicu između sporta i avanture.

Foto: ZG HGL SAMIR

Tijekom dva dana natjecatelji će imati priliku sudjelovati u tri glavne discipline koje čine legendarnu Spartan Trifectu. Sprint, kao najkraći format, idealan je ulazak u Spartan svijet, a čini utrku duga oko 5 kilometara s približno 20 prepreka, gdje dominiraju brzina i eksplozivnost. Super utrka podiže ljestvicu na 10 kilometara i 25 prepreka, dok Beast, najzahtjevnija disciplina vikenda, predstavlja pravi test izdržljivosti na stazi dugoj oko 21 kilometar s čak 30 prepreka.

Ono što ovaj vikend čini posebno atraktivnim jest mogućnost osvajanja Spartan Trifecta medalje, prestižnog priznanja koje dobivaju natjecatelji koji uspješno završe sve tri utrke unutar jednog vikenda.

Posebna novost ove godine je i službeno prvenstvo Hrvatske u utrkama s preprekama koje će se održati 28. ožujka kroz zaseban Night Sprint heat, dodatno naglašavajući važnost događaja na domaćoj sportskoj sceni.

Foto: ZG HGL SAMIR

Foto: ZG HGL SAMIR

Vikend donosi i sadržaj za najmlađe kroz Kids Race, utrku prilagođenu djeci s kraćim dionicama i preprekama, dok novitet u ponudi predstavlja i Ignite Recovery zona, gdje će sudionici moći iskoristiti 45-minutne sesije oporavka uz saunu, ledene kupke, kompresijsku terapiju, masaže i zonu za istezanje.

- Santa Domenica Spartan Trifecta Weekend iz godine u godinu bilježi kontinuirani rast broja natjecatelja. Posebno nas veseli što će u dječjoj utrci nastupiti više od 300 lokalne djece, čime će i najmlađi pokazati pravi spartanski duh i postati dio ovog jedinstvenog sportskog iskustva. Ukupan broj svih sudionika iz čak 30 zemalja svijeta doseći će preko 2.500. Ovaj događaj prepoznat je kao vrhunski test izdržljivosti, mentalne snage i sportskog duha, čime dodatno jačamo status Svete Nedelje kao jedne od vodećih OCR destinacija - izjavio je Ivan Zrinušić, direktor operacija Spartan Hrvatska.

Snaga ovakvih međunarodnih događanja, kako dodatno naglašava Ivana Alilović, leži upravo u njihovom utjecaju na širu regiju. Sudionici ne ostaju vezani uz jednu lokaciju, već istražuju okolicu, otkrivaju eno-gastronomsku ponudu i prirodne ljepote Zagrebačke županije. Nerijetko produžuju boravak kako bi posjetili Samobor, Plešivicu ili uživali u lokalnim vinima, čime postaju autentični ambasadori destinacije i doprinose razvoju održivog, aktivnog turizma.

Foto: Samir Kurtagic

Organizacija ovako velikog događaja zahtijeva iznimnu logistiku i koordinaciju, no uz podršku lokalnih i nacionalnih institucija osigurani su vrhunski uvjeti za sve sudionike. Sudjelovanje u globalnoj Spartan seriji za Grad Svetu Nedelju ima iznimnu važnost, prije svega jer je riječ o međunarodno prepoznatom sportskom događaju koji okuplja natjecatelje iz cijelog svijeta, istaknuo je gradonačelnik Dario Zurovec.

Iskustvo samih natjecatelja dodatno potvrđuje snagu ovog sporta. Spartanske utrke nisu samo fizički izazov, već lekcija mentalne snage. Trenutak kada pomisliš da više ne možeš, a zapravo možeš još više. Upravo ta kombinacija dosljednosti, pomicanja granica i snažne zajednice, u kojoj si natjecatelji međusobno pomažu i bodre, stvara jedinstvenu atmosferu zbog koje se mnogi iznova vraćaju na start. Za sve koji još razmišljaju o sudjelovanju, poruka je jasna, dovoljno je napraviti prvi korak, jer upravo tu često počinje pozitivna promjena.

Tomislav Družak, posebni savjetnik ministra pri Ministarstvu turizma i sporta, istaknuo je kako ulazak utrka s preprekama u olimpijski program kroz moderni petoboj u Los Angelesu 2028. predstavlja važan korak za daljnji razvoj same discipline, no naglasio je da je još važniji razvoj sportaša. U tom je kontekstu Spartan Race opisao kao iznimno dobro koncipiran sport s velikim potencijalom rasta, u kojem do izražaja dolaze sve dimenzije snage, fizička, mentalna i psihološka.

Foto: Samir Kurtagić

Posebno je istaknuo i snažan odaziv najmlađih sudionika, naglasivši kako će više od 300 djece sudjelovati na Spartan dječjoj utrci. Takvi događaji, poručio je, imaju iznimnu vrijednost za razvoj mladih jer sport uči najvažnijim životnim lekcijama, kako se nositi s pobjedama i porazima, razvijati disciplinu, ustrajnost i samokontrolu te poštovati autoritet. Dodaje Tomislav: “često puta ti treneri su ustvari veći autoriteti od roditelja.”

Santa Domenica Spartan Trifecta Weekend tako i ove godine potvrđuje svoj status jednog od najvažnijih sportskih događaja u regiji, spajajući vrhunski sport, zajedništvo i jedinstveno iskustvo koje nadilazi samu utrku.