Spasio curu u Sarajevu, a sada žele da premlati UFC nasilnika

Vratite ga u UFC i dajte mu obiteljskog nasilnika Hardyja, poruka je fanova najpoznatijoj franšizi slobodne borbe nakon što je novinar Ariel Helwani na svom profilu podijelio video Denisa Stojnića, bivšeg UFC borca koji je pred svojim klubom u Sarajevu spasio djevojku od nasrtaja muškarca.

Podsjetimo, Denis je u nedjelju 30. prosinca uzvratio mladiću nakon što je ovaj fizički napao djevojku ispred kluba u Stojnićevom vlasništvu. Na videu možete vidjeti napad muškarca na djevojku i dolazak Stojnića, dok se onaj 'dio iz ringa' događa iza stupa te ga nije moguće vidjeti.

- Kada sam vidio na videonadzoru da ogromni muškarac, fizički veći i od mene, udara žensku osobu zatvorenom šakom u glavu, odmah sam istrčao. Htio sam je zaštiti od nasilnika - rekao je za Klix.ba Stojnić i dodao da djevojka nasilnika nije htjela prijaviti policiji.

Njegov čin nije prošao nezapaženo ni u Americi jer je poznati MMA novinar Ariel Helwani podijelio video spašavanja djevojke i dobio hrpu komentara, a ima i onih s zanimljivom idejom.

