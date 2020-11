'Spavao sam i s 15 žena dnevno, nokautirao sedam prostitutki i od seksa nisam mogao hodati'

<p>Jedan od najboljih, ali i jedan od najosebujnijih boksača svih vremena. To je sve <strong>Mike Tyson (54)</strong>. Čovjek je dominirao u ringu, ali i u privatnom životu. Bacao bi ljude po ringu, a onda bi poslije otišao na party, uživao u spolnim odnosima, alkoholu i kokainu. Plivao je u novcu i porocima, živio raskalašenim životom, a onda bankrotirao.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Kako Tyson udara</b></p><p>Što biste dali da ga barem još jednom možete vidjeti u ringu? Ne morate ništa dati, nego jednostavno navijte budilicu u nedjelju ujutro jer se veliki Mike vraća u ring. Tyson će se u Las Vegasu boriti protiv <strong>Roya Jonesa Jr.</strong> (51), a to će mu biti prvi meč nakon 2005. godine kada je izgubio od Kevina McBridea. Doduše, riječ je o ekshibicijskom meču s osam rundi, nije dopušten nokaut i čim se pojavio krv na nekome od boraca, borba se prekida. Ali bit će tako lijepo još jednom vidjeti ovu veličinu na djelu.</p><p>Falile su nam njegove boksačke vještine, taj 'killer instinct' po kojem ga pamtimo. Za mnoge je jedan od najboljih teškaša svih vremena koji je krajem 80-ih bio nepobjediv, ali mnogi ga pamte kao pravog partijanera i čovjeka koji je uživao u svim blagodatima slave i novca. Ne samo uživao, već totalno pretjerao.</p><p>Tyson je bio u nizu od čak 37 pobjeda zaredom, a onda ga je 1990. prizemljio Buster Douglas u jednom od najvećih iznenađenja ikada u povijesti boksa. No Mike je tada bio u svemu, samo ne u boksu. U meč je došao potpuno iscrpljen od droge i alkohola, a večer prije preminuo mu je otac.</p><p>- U mladosti sam bio prava zvijer s novcem. Razbacivao sam se na sve strane, partijao sam sa ljudima i j*****o im majke, sestre, rodice u istom trenutku. Bile su to lude orgije. Bio sam bolestan i nisam znao zašto je to tako. Mnogim djevojkama sam čak kupio automobile - opisuje Mike svoje ludosti iz mladosti. </p><p>Bio je ovisan o seksu, alkoholu i drogi, a to ga je koštalo slobode. Zbog silovanja Desiree Washington je osuđen na zatvor, a kaznu je odslužio u Indianapolisu od 1992. do 1995. godine. No ta ga nije natjeralo da odustane od svojih užitaka. U autobiografiji Neispričana priča je otkrio kako se u zatvoru toliko seksao da nije mogao hodati.</p><p>Prije odlaska u zatvor imao je toliko seksa da je spavao dnevno s po 15 žena što se kasnije nastavilo i u zatvoru. Tri je godine proveo tamo, a uspio je čak i zavesti ženu koja je bila savjetnica za borbu protiv droge.</p><p>Ponudio joj je 10.000 dolara za seks na što je ona pristala. Od tada ga je redovno posjećivala, a slatka 'praksa' se nastavila.</p><p>Jedan od njegovih najodanijih tjelohranitelja jednom je prilikom pokazao popis imena žena s kojim je Tyson spavao u životu. Brojka ide preko 1300. U nekim neobjavljenim pričama stoji da je Mike imao seks s Naomi Campbell u javnom WC-u na jednoj zabavi u New Yorku, a dok su se potajno družili, mir im je čuvao njegov menadžer.</p><p>- Vidio sam da Mike razgovora s djevojkom koja prekrasno izgleda. Nisam bio siguran o kome se radi, ali kada sam pogledao bolje, shvatio sam da je to bila Naomi Campbell. Mike mi je rekao da ide na WC, a potom je ona krenula s njim. Došao sam do vrata WC-a i tko god je htio ući od drugih ljudi, morao bi im govoriti da je zauzeto i da i ja čekam red - rekao je Mikeov menadžer Rory Holloway.</p><p>Jednom prilikom, dok je bio u zatvorio, ga je 'tresla' kriza pa je blagajnici ponudio novac samo da pristane spavati s njim. I to jer je bila jedina žena u zatvoru u tome trenutku.</p><p>Prije 11 godina dotaknuo je dno. Prebio je sedam prostitutki jer ga je uhvatila paranoja da će mu nešto ukrasti, a za sve su krivi kokain i morfij. </p><p>- Ležao sam u krevetu u hotelu i pokušavao sam uvijek biti s nekim. Prostitutke, pas, samo da ne budem sam. To je stvarno mračno. Ja sam u hotelskoj sobi sa sedam prostitutki, a u meni marihuana, kokain, morfij, Viagra i viski - opisuje recept za katastrofu Tyson i nastavlja:</p><p>- A ja sam na samom dnu jer me hvata paranoja i pomišljam kako će me ove žene pokušati opljačkati i smjestiti mi. Počeo sam ih prebijati, bio sam na mračnom mjestu. Nisam im želio više dati svoje duše. To je moj demon, tu sam gdje jesam - zaključan, sam. Nitko mi ne govori da i ne radim previše - objasnio je 'Iron Mike'</p><p>Bila je to njegova životna prekretnica. Ostavio se nekih poroka, ali još uvijek voli uživati u lakim drogama.</p><p>Tyson se umirovio 2005. godine, a u međuvremenu je stigao bankrotirati i opet se obogatiti. Ponosni je proizvođač marihuane na svome ranču u Kaliforniji, a prije nekoliko mjeseci opet se posvetio boksu. Objavljivao je na Instagramu svoje treninge, a sve je oduševio nevjerojatnom transformacijom. Od 'trbušine' i 'sala' pretvorio se u pravi dinamit. Baš ono po čemu ga i pamtimo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji Tysonovi nokauti</strong></p>