Portugalski trener Jose Mourinho napustio je Tottenham. Doduše, ne svojom voljom nego odlukom predsjednika kluba Daniela Levyja. 'Special One' tako odlazi iz kluba u kojem je proveo nešto više od godine i pol dana, a osvojio je ravno - nula trofeja.

No, neće Portugalac plakati. On je, i to dobro, zaradio na svojem otkazu. Ugovor s Tottenhamom je imao do 2023., a budući da su ga se odlučili riješiti, moraju mu isplatiti 35 milijuna eura.

'Special One' je tako samo od otkaza u karijeri inkasirao otprilike 108 milijuna eura. Chelsea mu je u dva otkaza isplatio ukupno 35 milijuna eura, Real Madrid 19,5, dok je prema Manchester Unitedu bio najkorektniji pa je uzeo 'samo' 17.5 milijuna eura.

Tko će biti njegova 'dostojna' zamjena? Engleski mediji pišu kako je najveći favorit za klupu Tottenhama trener RB Leipziga Julian Nagelsmann (33) koji je navodno bio u planovima i nakon otkaza Mauricia Pochettina, no tada su se 'pijetlovi' odlučili za iskusniju opciju.

Riječ je od mladom, talentiranom treneru koji gaji atraktivan, napadački, okomit nogomet. Baš sve suprotno od karizmatičnog portugalskog stručnjaka.

Englezi pišu kako Leipzig sigurno neće pustiti Nagelsmanna bez odštete od 20 milijuna eura.

Julian Nagelsmann je ime izgradio u Hoffenheimu koji je preuzeo pretkraj sezone 2015./2016., a njegova je momčad tada završila na 15. mjestu u Bundesligi. Već sljedeće je ostvario najbolji plasman u povijesti Hoffenheima - četvrto mjesto. A već sljedeće je i popravio rekord i odveo momčad to trećeg mjesta Bundeslige.

Leipzig je preuzeo u ljeto 2019. i u debitantskoj sezoni završio na trećem mjestu, a ove se bori i za naslov. Doduše, zaostaje za Bayernom sedam bodova pet kola prije kraja, ali sve je moguće dok postoje matematičke šanse.

U igri je još i trener Leicestera Brendan Rogers.