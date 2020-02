Special One sad je Shaven One: Mourinho se ošišao na ćelavo

Bio The Happy One, bio je The Boring One, oduvijek je The Special One, a sad je postao - The Shaven One.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Riječ je, naravno, o Joseu Mourinhu koji je pred kraj ovog tjedna odlučio promijeniti frizuru. I to ne minimalno, već jednim lijepim zahvatom.

Trener Tottenhama, naime, ošišao se skroz na kratko, gotovo do ćelavosti i još jednom ni iz čega iznenadio javnost.

Je li mu samo dosadila srebrno-bijela kosa ili je možda u pitanju oklada, nije poznato, no u svakom slučaju ovako je Mourinho govorio o vjerojatno najpoznatijem treneru-ćelavcu u ovom trenutku, Pepu Guardioli.

- Ako uživaš u onome što radiš, nećeš gubiti kosu. Guardiola je ćelav jer ne uživa u nogometu.

S novom frizurom Mourinho će debitirati tek 16. veljače kada će Tottenham gostovati kod Aston Ville. Desetak je dana u pitanju, stigne ta kosa i narasti...