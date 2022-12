Kopić: 'Najvažniji je posjed, ne smijemo im prepustiti loptu'

Hrvatska nogometna reprezentacija dva puta se u povijesti plasirala u polufinale Svjetskog prvenstva i oba puta je osvojila medalju. Za treće polufinale borimo se danas od 16 sati s Brazilom. Brazilci su s lakoćom prošli Južnu Koreju u osmini finala, ali 'vatreni' su pokazali da su bili tvrd orah za sve dosadašnje protivnike.

Kakav nas susret čeka i kako bi se Hrvatska mogla postaviti od prve minute, reći će nam naš stručni komentator Željko Kopić.

EMISIJU UŽIVO PRATITE OVDJE:

- Ove prijašnje utakmicu nisu pokazatelj s današnjom utakmicom. Ulog je velik i sigurno je da smo puno ozbiljnija reprezentacija od svih s kojima se Brazil susreo do sada. Vjerujem da će umor i ostale zapreke ostati iza igrača - rekao je Kopić.

Brazilci su puni samopouzdanja

Brazil podcjenjuje Hrvatsku? Kako treba pristupiti utakmici?

- Više bih rekao da je važan pristup nego povijesne činjenice. Sigurno je da su Brazilci prepuni samopouzdanja i da vjeruju u ono što igraju. Siguran sam da tko god da je s druge strane da bi imali identičan stav. To je njihov mentalni stav i trenutno stanje reprezentacije. Mi smo ekipa koja igra natjecateljski nogomet i na rezultat i znamo pronaći način kako da dođemo do njega. To je važna kvaliteta - dodao je.

Komentar na sastav Hrvatske?

- Analizirajući do sad izvedbu naše ekipe i Brazila, mislim da je Dalić opet napravio sve logične poteze u odnosu na protivnika. To je najbolje što imamo. Vraća se Sosa, a mislim da je i Borna odigrao jako dobro. Ovo je ipak naša standardna četvorka. Krama će u ovoj utakmici biti više lažna devetka kako bi dobili jednog igrača više na posjedu i da bi ga zadržali i stabilizirali utakmicu. Pašalić na desnoj strani je izvrsna odluka zbog fizičkih kapaciteta i morat će pomagati Juranoviću kako nam ne bi radili višak na pozicijama. U fazi napada je opet igrač više i može igrati između linija. Imamo pet igrača koji mogu jako dobro stabilizirati posjed i što više da kontroliramo utakmicu - objasnio je Kopić.

Ključ je posjed

Komentar na Brazil?

- Ja vjerujem da će to u organizaciji ići drugačije, ali treba vidjeti kako će utakmica krenuti. Oni će ostaviti veću mogućnost ofenzivcima i kvalitetno će braniti tranziciju. Mi moramo od početka čim više zadržavati posjed i da njihovim ofenzivcima ne damo da dođu do naše obrane - tvrdi Kopić i dodaje:

- Važno je pozicioniranje cijele momčadi, treba pokrivati prostor i ne smijemo dati previše situacija 1 na 1. I ako dođe, moramo biti na maksimalnoj razini u fazi obrane. Lako je to za reći, ali na terenu Brazil ima visoku kvalitetu. Ovo je izolirano okruženje gdje svaki igrač, poput Richarlisona, može iskočiti u svakom trenutku.

Neymar se podredio momčadi?

- Slažem se, to se vidi koncepcijski gdje nije jednom igraču podređena cijela taktika. Sustav funkcionira i svi igrači daju ogromnu količinu i energije i intenziteta. To se najbolje vidi u fazi obrane gdje oni na izgubljenoj lopti zajednički reagiraju. Nitko nije oslobođen defenzivne odgovornosti, a zajedno imaju i ofenzivne i defenzivne zadatke. Uživaju i vidi se zaista po slavlju, a i samoj igri - objasnio je.

