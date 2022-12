Hrvatska himna grmjela je u Berlinu, a Cici su zasuzile oči

Hrvatska je rušila najbolje svjetske reprezentacije, ove godine konačno je pala i Francuska, ali za Brazil nismo imali penicilin u naše četiri međusobne utakmica. Prvi put smo igrali 2005. na Poljudu (1-1), a godinu kasnije uslijedila je utakmica na SP-u u Njemačkoj kada je Brazil slavio 1-0. Kuglice su na smjestile i 2014. godine na otvaranju prvenstva (3-1), a igrali smo prije četiri godine generalku pred SP u Rusiji. U četvrtfinalu SP-a u Katru očekuje nas peti susret protiv Selecaa. Nadamo se, peta sreća za pobjedu.

No, posebno se pamti prvi susret na Mundijalu. One scene iz Berlina sa SP-a iz 2006. godine i dan danas se prepričavaju. Hrvatska u prvom kolu igra protiv aktualnog prvaka i tada nevjerojatno moćnog Brazila, na stadionu 60 tisuća ljudi, a većina njih u kockicama. Desetak tisuća grla pjeva hrvatsku himnu, nema tko se nije naježio tog dana. Hrvatska na tome SP-u kao da je igrala na domaćem terenu. Grmjelo je s tribina.

Foto: Goran Stanzl

Hrvatski izbornik tada je bio pokojni Zlatko Cico Kranjčar. Ronaldinho, Kaka, Adriano, Ronaldo iščekuju početak utakmice, a s tribina ori hrvatska himna. Cici su oči zasuzile.

Foto: strukisa

- Cico je imao tri svetinje. Broj jedan obitelj, broj dva Dinamo, broj tri, piramida, najveća čast, biti izbornik Hrvatske. On je to doživio i prihvatio nešto najveće što mu se može dogoditi. Kada pričamo o tome, kao prvi hrvatski kapetan, to mu je bila neviđena čast i zadovoljstvo. On je doživljavao strahovito svaku utakmicu reprezentacije. Kad je krenulo Svjetsko prvenstvo 2006. godine u Njemačkoj, to je njemu bilo puno srce, bio je toliko sretan i zadovoljan što može voditi reprezentaciju svoje države na SP-u. Prva utakmica s Brazilom u Berlinu, 60 tisuća ljudi, krcato. Dan danas je teško objasniti tu atmosferu, tu kemiju što se događalo. To je neobjašnjivo. To se stvorila takva atmosfera da smo svi bili pozitivno šokirani i ježili se od prve do zadnje minute. Sviraju se himne, završe se himne, on meni kaže, 'Tomek, sad mogu umrijeti, ovo je strašno'. To je njega vodilo. 'Kad sam to doživio danas, ništa me više ne interesira. Meni je srce puno', govorio mi je - kazao nam je jednom prilikom Tomislav Ivković koji je Cici bio pomoćnik u reprezentaciji.

Najbolje da sami pogledate i uvjerite se u tu moć i emociju hrvatskog srca. Pokušajte se ne naježiti...

Najčitaniji članci