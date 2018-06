Šarapova: Serena me mrzila jer sam ju dobila i čula kako plače

Sasvim iskreno, ona je vjerojatno favorit u ovom meču. Ona igra više od godinu dana, ja sam tek počela i tek se "pokušavam sastaviti" i vidjeti koliko mogu. Nemam što izgubiti, najavila je Serena Williams svoj meč osmine finala na Roland Garrosu. "Ona" je Marija Šarapova, koju je Amerikanka pobijedila čak 19 puta, uz samo dva poraza.

Ipak, u ovakvim okolnostima, gdje je Roland Garros Serenin prvi Grand Slam nakon Australian Opena 2017., Ruskinja stvarno djeluje kao favorit. Šarapova igra svoj najbolji tenis nakon povratka sa 15-mjesečne suspenzije zbog uzimanja Meldonija. Igrala je polufinale Rima, gdje ju je izbacila Simona Halep, a u prethodnom kolu u Parizu razbila je šestu na svijetu, Karolinu Pliškovu.

S druge strane, Serena je u trećem kolu protiv Julije Goerges podsjetila na stare dane. Svoje malo lošije kretanje nadoknađuje superiornim udarcima i "crna pantera" je ponovo opasna.

Njihovi mečevi uglavnom su bili dio završnice turnira, no sada je Šarapova tek 28. nositeljica, a Serene je kao nepostavljena ušla u glavni ždrijeb pa će ovaj njihov dvoboj biti borba za četvrtfinale, premda bi to bez problema moglo biti i finale.

Serena je i bitna stavka u autobiografiji Šarapove:

- Mislim da me Serena mrzila jer sam bila mršavica koja ju je, suprotno svim očekivanjima, pobijedila u Wimbledonu (2004.). Mislim i da me mrzila jer sam ju vidjela u najgorim trenucima. Ali prije svega, mislim da me mrzila jer sam ju čula kako plače. Nikad mi to nije oprostila - stoji u knjizi "Nezaustavljiva: Moj život dosad".

- Knjiga je u potpunosti "rekla-kazala". Vidjela sam mnogo ljudi kako plaču nakon poraza, mislim da je to normalno i pokazuje strast i želju za uspjehom. Nemam negativnih osjećaja prema njoj, ali malo sam razočarana zbog toga što piše u knjizi - komentirala je Serena navode Šarapove.

Gledateljima uz teren i pred malim ekranima mogli bi poslužiti i čepići za uši, s obzirom na to da "grunting" Marije Šarapove može ići i preko 100 decibela, a niti Serena tu ne zaostaje puno. Još kad se uključi i publika, mogao bi to biti prilično glasan dan na Phillipe Chatrieru. Ispunjen vrhunskim, agresivnim tenisom također.