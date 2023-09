Spektakl na Hanžeku: Stadion je rasprodan, ovako nije bilo još od 2011. kada je bio Bolt...

Miting ću obilježiti najboljim rezultatom sezone, kazala je uoči nedjeljnog atletskog mitinga u Zagrebu najbolja hrvatska alletičarka Sandra Perković.

Perković, dvostruka olimpijska pobjednica u bacanju diska i najveća domaća atletska zvijezda već 16. puta nastupa na mitingu.

- Deset pobjeda je iza mene, jedna od najdražih mi je ona od lani. Konkurencija je opasna, skoro sve finalistice na SP osim Allman. Dobro će biti vrijeme, toplo, imamo novi krug na Mladosti koji smo dobili nakon nevremena koje je pogodilo Zagreb i nadam se da ćemo to obilježiti najboljim rezultatom ove sezone. Imam još Eugene, Zagreb će biti vjetar u leđa jer vodim u Dijamantnoj ligi, ali pravila su takva da tko osvoji posljednje natjecanje osvaja i trofej. A ja vjerujem da će i u Eugeneu biti rekord sezone. Kina mi je pomogla, jer sam bila jako tužna nakon Budimpešte. Iako smo letjeli preko 30 sati, vratila sam se svježa u Zagreb. Moja forma je bila top u Budimpešti, ozljeda je sanirana, ali moramo biti oprezni da se ne vrati. Zato će odmor nakon Eugenea dobro doći. Naplatiti dugove iz Tokija u Parizu je neki cilj koji sam si postavila - rekla je Sandra.

Iako je pao između dijamantnog Bruxellesa i finala Dijamantne lige idućeg vikenda u Eugeneu, Boris Hanžeković memorijal i ove godine je okupio vrhunsko atletsko društvo i u nedjelju nas od 17 sati čeka istinski sportski spektakl na stadionu Mladosti kraj Save.Dan uoči mitinga pred medije su izašle neke od najvećih zvijezda svjetske atletike koje su Zagreb ukalkulirale u svoj bogati program u kojem je ove sezone bilo i Svjetsko prvenstvo u Budimpešti, pa će u Zagrebu nastupiti 240 atletičara iz 40 zemalja, 15 osvajača medalja iz Budimpešte i 40 finalista.

Hansle Parchment, olimpijski pobjednik na 110 metara s preponama, srebrni nedavno iz Budimpešte favorit je memorijalne utrke.

„Prije dvije godine sam bio nakon olimpijskog zlata, ali nisam pobijedio. U nedjelju ću pokušati to promijeniti. Utrka ispod 13 sekundi? U Kini je bilo odlično, a bilo je jako jako vruće i ovdje će biti dovoljno toplo. Na preponama je uvijek jaka konkurencija, one su jako važne ovdje jer su u naslovu mitinga. Zato želim dati najbolje od sebe. Znam da je 12.98 rekord mitinga koji je postavio Marc Crear davno, a možda sutra istrči nekoliko nas ispod toga.“

Beatrice Chepkoech, svjetska rekorderka na 3000 metara sa zaprekama, srebrna iz Budimpešte, u nedjelju napada svjetski rekord na 2000 metara zapreke.

„Mislim da će biti OK na 2.000 metara sa zaprekama. Pokušat ću srušiti taj svjetski rekord. Mislim da je forma OK, dobra je zadnja dva tjedna i vrhunac će biti u Eugeneu“, skromno je rekla kenijska zvijezda.

Marcell Jacobs, olimpijski pobjednik na 100 metara očekuje u Zagrebu svoju najbolju utrku sezone koju je obilježio oporavak od ozlijede.

- Osjećam se bolje, ali nije laka sezona jer imao sam puno problema i ozljeda. Pokušat ću ostvariti svoj najbolji rezultat sezone, a rekord mitinga koji je postavio Bolt je jako visok. Imam u glavi 10.00 koji su norma za Olimpijske igre, ali pokušat ću naći najbolje od sebe, a ne samo misliti na vrijeme. Sljedeća godina je najvažnija, najvažnije mi je ostati zdrav. Ja sam olimpijski pobjednik i želim to ponovo ostvariti u Parizu. Uz to imamo još sljedeće godine i Europsko prvenstvo u Rimu, a to je za mene posebno, jer je tamo gdje živim.

Osvrnuo se i na velikog suparnika Ferdinanda Omanyalu.

- Jako cijenim njegov pristup, došao mi je u bolnicu i podržao me je kada je bilo teško. Mi smo rivali, ali smo i ljudi prije svega.

Ferdinand Omanyala, afrički rekorder na 100 metara, finalist sa SP u Budimpešti potvrdio je isto, te dodao:

- Drugi puta sam u Zagrebu, lani sam bio treći. Želim vratiti sve za tretman koji sam dobio u Zagrebu. Trenirao sam da budem dobar cijelu sezonu i nakon Svjetskog prvenstva. Svaki miting ima cilj da sprinteri idu ispod 10 sekundi. Moguće je sve, ni najbolji rezultat sezona na kraju sezone nije nemoguć. Ali, najvažnije je završiti zdrav. Gledam prema Olimpijskim igrama, imam rezultate ispod 10 sekundi i želim izbaciti Jacobsa s njegovog prijestolja sljedeće godine.

Project manager mitinga Natko Bošnjak potvrdio je da je zanimanje za ovo godišnji Boris Hanžeković memorijal golemo:

- Stadion je rasprodan, nije bilo tako još od 2011. godine kada je bio Bolt. Najveće hvala Gradu Zagrebu, ministarstvima i malim partnerima koji su napravili sve da ovo jako dobro funkcionira. Drago mi je da ćemo u svakoj disciplini imati i domaćeg atletičara i to je najbolji poziv da se mladi nastave baviti atletikom.