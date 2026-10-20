SPEKTAKL U LIGI PRVAKA Gdje gledati PSG - Barcelona, Majera protiv Gvardiola i Niku Kovača

Europski prvak protiv momčadi koja ove sezone još ne zna za poraz. PSG i Barcelona večeras od 21 sat na Parku prinčeva igraju derbi trećeg kola Lige prvaka, a dosadašnji rezultati najavljuju večer u kojoj obrane neće imati mira. Parižani su u prva dva kola zabili deset golova, Katalonci devet, a obje momčadi imaju maksimalnih šest bodova.

Barcelona u Pariz stiže s 11 pobjeda u isto toliko utakmica u svim natjecanjima. Posljednja žrtva bio je Betis, kojeg je momčad Hansija Flicka pobijedila 5-2. U Ligi prvaka prethodno je svladala Feyenoord 5-1 i Galatasaray 4-1, a jedan od glavnih aduta ponovno je Lamine Yamal. Devetnaestogodišnji Španjolac već je na devet golova i deset asistencija ove sezone.

Foto: Marcelo del Pozo

PSG je europsku obranu naslova otvorio pobjedom protiv Slovana 6-1, pa prošlog tjedna slavio 4-2 kod Manchester Cityja. Momčad Luisa Enriquea tada je već nakon pola sata vodila s tri gola razlike, ali večeras je čeka napad koji kažnjava i najmanje pogreške. Parižani su, pritom, primili gol u svakoj od posljednjih pet utakmica u svim natjecanjima.

Ni povijest njihovih susreta ne sugerira mirnu večer. U dosadašnjih 15 međusobnih utakmica u Ligi prvaka palo je 57 golova, odnosno prosječno 3,8 po susretu. Među parovima koji su se sastajali najmanje deset puta veći prosjek imaju samo Ajax i Bayern. PSG ujedno ima niz od 12 utakmica bez poraza u ovom natjecanju.

Gvardiol čeka AEK, Perišić gostuje u Portu

Večer će imati i snažan hrvatski pečat. Joško Gvardiol s Manchester Cityjem dočekuje AEK Lovre Majera, a domaćini nakon poraza od PSG-a traže povratak pobjedama. Hrvatski branič očekuje se u početnoj postavi, dok je nastup Matea Kovačića neizvjestan nakon što je zbog zdravstvenih problema morao napustiti subotnju utakmicu protiv Ipswicha.

Foto: Jason Cairnduff

Enzo Maresca ima problema i u napadu. Antoine Semenyo zbog ozljede koljena izbivat će oko osam tjedana, dok se Erling Haaland također ozlijedio protiv Ipswicha, ali njegov problem nije toliko ozbiljan. Trener je uoči utakmice ostavio otvorenom mogućnost nastupa norveškog napadača.

Ivan Perišić s PSV-om gostuje kod Porta u utakmici važnoj za obje momčadi. Nizozemci nakon dva kola imaju bod, a Portugalci su još na nuli.

Program otvaraju Fenerbahçe i Slavia te Sabah i Borussia Dortmund od 18.45. U kasnijem terminu igraju se još susreti Rome i Slovana, Liverpoola i Villarreala, Napolija i Bodø/Glimta te Stuttgarta i Atlético Madrida.

Raspored utakmica

18.45 sati

- Fenerbahçe – Slavia Prag (Arena Sport 3)

- Sabah – Borussia Dortmund (Arena Sport 2)

21.00 sat

- PSG – Barcelona (Arena Sport 1)

- Manchester City – AEK (Arena Sport 2)

- Porto – PSV (Arena Sport 7)

- Roma – Slovan Bratislava (Arena Sport 8)

- Liverpool – Villarreal (Arena Sport 3)

- Napoli – Bodø/Glimt (Arena Sport 6)

- Stuttgart – Atlético Madrid (Arena Sport 5)