Spektakl u Splitu je završio! Na tronu su Poljakinje i Francuzi, a završnicu je uveličao i premijer

Velikim slavljem Poljakinja i Francuza završio je trodnevni ragbijaški spektakl u Splitu. Park mladeži bio je ragbijaško središte Europe, a kada su u nedjelju oko 20.30 sati prvaci Europe ponosno podigli pehar, spustio se zastor na sezonu. Na Europskom prvenstvu gosti su bili premijer Plenković, ragbijaške legende, producent Pete Radovich...

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U finalu splitskog turnira ragbijašice Irske pobijedile su Poljsku 26-12, ali u ukupnom zbroju bodova osvojenih u Hamburgu i Splitu Poljakinje su osvojile prvo mjesto (36 bodova), Francuskinje drugo (32), a Irkinje treće (30).

U muškoj konkurenciji zlato su osvojili Francuzi, koji su usporeno ušli u turnir te su u skupini pobijedili Litvu 38-5 pa izgubili od Gruzije (12-17) i Portugala (12-19), tek s trećeg mjesta ušli u nokaut fazu, ali su potom u četvrtfinalu 'razbili' Gruziju (47-7), u polufinalu Španjolsku (22-0) te u finalu Italiju sa čak 43:0! Ukupno je zlato osvojila Francuska s 38 bodova, Italija srebro s 34, a Belgija broncu s 30.

Split: Polufinalna utakmica Ragbi 7 Europskog prvenstva izmeďu Gruzije i Velike Britanije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Europsko je prvenstvo tijekom tri dana privuklo na tribine Parka mladeži nekoliko tisuća posjetitelja, a tribina se popunila u nedjelju na finalima i u subotu navečer na četvrtfinalnim okršajima, nakon kojih je uslijedio koncert Gipsy Kingsa.

- Zato je ovo najveći turnir ikad u Splitu i viša i zahtjevnija razina nego dva iste ove razine koja smo organizirali u Makarskoj, jer ovdje smo uključili i velik zabavni program - priča glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza Većeslav Holjevac na kraju iscrpnog tjedna.

I ističe još jednu stvar.

- Nikad ragbijaška natjecanja u Europi ne posjećuje državni vrh i dolazak premijera Andreja Plenkovića velika je stvar za ragbi. I cijela organizacija, koja u velikoj mjeri počiva na volonterima, ne bi bila moguća da nije podrške Ministarstva sporta i premijera, kao i Grada i županije.

Split: Polufinalna utakmica Ragbi 7 Eurupskog prvemstva između Irske i Njemačke | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Osim državnog vrha, u Split su stigle i ragbijaške legende, poput Abdelatifa Benazzija (58), bivšeg francuskog reprezentativca, koji je odigrao 78 utakmica za Plave, uključujući i finale Svjetskog prvenstva 1999. godine, te Ellie Kildunne, ponajbolja svjetska ragbijašica, koja je stigla podržati svog brata koji igra za Veliku Britaniju. Ali i svjetski slavni i nagrađivani producent Pete Radovich.

- Da takav turnir, na toj razini, organizira Savez s dvoje zaposlenih graniči sa znanstvenom fantastikom. Proračun saveza jest nam nešto veći nego ranije, ali bez entuzijazma malog broja ljudi iz naše ragbijaške zajednice ne bi bilo moguće. Zahvalni smo jako volonterima, kao i HEP-u, koji nas godinama prati, te ostalim sponzorima poput Janafa, Hrvatske lutrije... - dodao je Holjevac.

Foto: Hrvatski ragbijaški savez

Reakcije ekipa i navijača su pozitivne.

- Ekipe su u velikoj mjeri zadovoljne. Uvijek nova lokacija donosi nove izazove, i neke propuste, koji se mogu ispraviti. Najveća boljka bio nam je termin, nakon Ultra festivala, pa smo vodili borbu dovesti teren u red. S Kampusom smo ostvarili odličnu suradnju i pretvorili smo ga u ragbijaško olimpijsko selo, reprezentacije su bile smještene ondje.

Još da se hrvatska reprezentacija vrati u taj rang...

- Hrvatska se 2023. plasirala u taj najviši rang, Championship diviziju, i na krilima toga smo i dobili ovo domaćinstvo. Sad smo u nižoj, Trophy diviziji, što također organiziramo, a ove smo godine napravili značajniju smjenu generacija i uz kvalitetan rad mogli vjerujem da ćemo se vratiti u elitnu diviziju. Što bi značajno utjecalo i na posjećenost ovog turnira. I cilj nam je iskoristiti potencijal u inozemnoj promociji, jer nema razloga da ovakav turnir, u ljetnom terminu, na ovakvim lokacijama poput Splita i Makarske, ne posjete skupine navijača iz velikih ragbijaških nacija poput Engleske, Francuske, Irske... - zaključio je Holjevac.