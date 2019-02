Spektakl u Umagu! Ivanišević protiv Raftera, kao nekada...

Postoje neki događaji u sportu koji su tijekom povijesti ujedinili sve hrvatske građane. Datum 9. srpnja 2001. godine dan je koji Hrvatska nikada neće zaboraviti. Goran Ivanišević je tog predivnog ponedjeljka osvojio jedini Grand Slam turnir protiv Patricka Raftera ( 6:3, 3:6, 6:3, 2:6, 9:7), došao je do toliko željenog Wimbledona iz četvrtog pokušaja.

Bio je to jedan od mečeva koji se utisnuo u tenisku povijest. Uz legendarnu izjavu Miće Dušanovića "Plačite, skačite, veselite se, Goran Ivanišević pobjednik je Wimbledona" odrasle su mnoge generacije.

Nakon 18 godina, imat ćemo priliku opet gledati okršaj između dvojice legendarnih tenisača, i to u Umagu. Goran Ivanišević već je godinama promotor turnira Croatia Open i sudionik egzibicijskih mečeva, jedinog ATP turnira u Hrvatskoj.

Okupljao je legendarni Zec sjajne tenisače koji su obilježili povijest bijelog sporta. Tako je nekoliko puta igrao protiv atraktivnog tenisača iz Irana Mansoura Bahramija s kojim je zabavljao publiku, a bili su tu i Thomas Muster, Pat Cash i Richard Krajiček.

Ovaj put su organizatori egzibicijski meč odlučili podići na razinu više i pozvali su legendarnog Patricka Raftera, osvajača US Opena! Za 30. izdanje ATP Umaga organizatori su htjeli omogućiti gledateljima pravi spektakl, a meč između Ivaniševića i Raftera svakako to i je. Turnir ove godine počinje 12. srpnja, a traje sve do 21.

Osim teniskih mečeva, i ove godine će za svakoga biti ponešto, od prehrambenih specijaliteta pa do spektakularnih koncerata, najavljuju organizatori...