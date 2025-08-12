Obavijesti

JOŠ JEDAN ODLAZAK

Špikić odlazi iz Dinama! Evo koliko će 'modri' zaraditi...

Piše Zdravko Barišić,
Špikić odlazi iz Dinama! Evo koliko će 'modri' zaraditi...
Lokomotiva i Dinamo sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Poljski klubovi Jagiellonia i Rakow još su u srpnju poslali ponudu za Špikića, ali on je odbio. Ipak, privukla ga je ona Rio Avea i karijeru bi trebao nastaviti u Portugalu

Još uoči početka priprema, Dario Špikić (26) bio je u rubrici igrača na koje novi trener Dinama Mario Kovačević ne računa, no krilni nogometaš oduševio je sve u klubu na pripremama u Sloveniji, preživio masovni val odlazaka i nametnuo se iznenađujuće kao jedna od opcija na poziciji desnog beka, alternativa za Morisa Valinčića i Ronaela Pierrea-Gabriela.

Prštao je od energije i snage, djelovao je motivirano i inspirirano, htio je dokazati da zaslužuje nositi plavi dres i to je uspio. Uvjerio je trenera da može računati na njega.

Odbio je ponude Jagiellonije i Rakowa, činilo se kako će gotovo sigurno ostati na Maksimiru pa možda i dobiti priliku u sezoni u kojoj 'modre' čeka mnoštvo utakmica na nekoliko frontova, no došlo je do preokreta! Kako pišu Sportske novosti, Rio Ave poslao je Dinamu ponudu od 600.000 eura za Špikića, klub je to prihvatio, a nakon što je portugalski prvoligaš dogovorio financijske uvjete s igračem, nestale su sve prepreke u realizaciji ovog posla.

Lokomotiva i Dinamo sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a
Lokomotiva i Dinamo sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Špikić će u srijedu odletjeti u Portugal, u Vila do Conde, gradić s 80.000 stanovnika, tamo će odraditi liječnički pregled i ako sve bude u redu, potpisati ugovor s Rio Aveom. 

Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Riječ je o klubu koji je standardni portugalski prvoligaš, a Dario će postati sedmi Hrvat u njihovom dresu nakon Mirsada Omerhodžića, Filipa Krovinovića, Tonija Borevkovića, Nikole Jambora, Tomislava Štrkala i Renata Pantalona. U Dinamo je došao 2021. godine iz Gorice za 1,2 milijuna eura, proveo je na Maksimiru četiri godine, odigrao 146 utakmica, zabio 20 golova i 12 puta asistirao te pospremio u vitrine tri naslova prvaka i jedan Kup. 

