Baturina: Ma kakav umor! Kad vidim ove navijače, nema ga. Ristovski: Suđenje? A šta možeš

Dinamo je pred 18.562 gledatelja na Maksimiru svladao PAOK 2-0 golovima Brune Petkovića i približio se četvrtfinalu Konferencijske lige, drugom europskom četvrtfinalu u zadnje četiri sezone. S obzirom na sve turbulencije ove sezone u klubu, to bi bilo ostvarenje vrijedno divljenja.

- Stvarno prekrasna večer, okrunili smo je pobjedom. Lijepa prednost. Od početka smo kontrolirali utakmicu, ta pogreška nas je malo pogurala kad je Petko dao gol. Sve u svemu, naša odlična partija protiv dobre ekipe, zadovoljni smo pobjedom - rekao je Dario Špikić za Arenasport.

Pokretanje videa... 02:02 ristovski izjava | Video: 24sata/Video

- Odigrali smo taktički vrlo dobru utakmicu, ali trebamo nastaviti. Ima još jedna, bit će zaista teško. Radi se o tehnički odlično potkovanoj momčadi, moramo odigrati ovako još 90 minuta. Prvi gol? Kad su u pitanju ovakve utakmice, svaka pogreška protivnika ti puno znači, ali još nije gotovo - rekao je Stefan Ristovski.

Kako ste vidjeli suđenje?

- Tko će to znati zašto i kako, sudac je tako odredio i šta možeš? Guraš naprijed.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:32 baturina izjava | Video: 24sata/Video

Martin Baturina je istaknuo:

- Ma kakav umor, kad vidim ove navijače, nema umora! Dobro smo se pripremili za njih, znali smo da ih možemo ugroziti iz kontri i dobro je ispalo. Ali ništa nije gotovo.

Petar Sučić upozorio je da dinamovci ne smiju poletjeti.

- Odigrali smo stvarno dobru utakmicu, taktički se držali plana, znali smo da ih možemo ugroziti. Igrali smo na pobjedu pred uzvrat, dobili smo 2-0, ali tek je prva utakmica i moramo se potruditi da za vikend opet obradovati naše navijače i pripremiti se za uzvrat jer još ništa nije gotovo. Na poluvremenu smo se dogovorili da nećemo stati na jednom golu i ne smijemo se povući. Nekad se neplanski povučeš, protivnik je dobar, ali tražili smo taj drugi gol i ostavili smo protivnik bez ijedne prave prilike. Odlična utakmica. Prije utakmice naglasio sam da su pune tribine velika motivacija, pogotovo kad ostvariš veliku pobjedu. Prekrasna noć, pozivam navijače i da dođu u nedjelju u lijepom broju.

Junak utakmice bio je Bruno Petković.

- Jako dobra utakmica, bilo je jako važno stvoriti prednost u prvoj utakmici, to smo ostvarili. Jako sam zadovoljan kako je momčad reagirala, u nekim trenucima smo patili, ali smo odigrali jednu pragmatičnu utakmicu. Moji golovi? Ha, to mi je posao. Moram to i češće raditi, moram raditi na tome da pomognem momčadi dubinom i prostorom. Jako mi je drago što sam ih zabio, ali najvažnija je pobjeda momčadi. Prvi strijelac? Lijepa brojka i statistika, ali momčadski uspjeh mi je bio na prvom mjestu. Jedan, dva gola više-manje neće definirati jesam li bolji ili lošiji igrač. Nije gotovo? Apsolutno, PAOK je dobra momčad, stavili su nas u nezgodnu poziciju i u prvom i u drugom dijelu, nezgodna su momčad, ali imamo još 90 minuta u kojima moramo odigrati muški i vjerujem u prolazak.