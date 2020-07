Spiskali lovu na Sanéa, a sad bi štedjeli: 'Perišić? Izazovno je to'

Bayern bi za otkup ugovora hrvatskog reprezentativca na posudbi trebao platiti između 15 i 20 milijuna eura, ali čini se kako će dobro odvagnuti svaki isplaćeni euro

<p><strong>Ivan Perišić</strong> (31) prije nekoliko je dana dogovorio nastavak posudbe iz Intera u <strong>Bayernu</strong> do kraja tekuće sezone koja će za Bavarce završiti u Lisabonu, gdje se igra finalni turnir Lige prvaka. No što nakon toga?</p><p>Novi-stari prvak Njemačke upravo je kompletirao transfer <strong>Leroya Sanéa</strong> (24) iz Manchester Cityja za 49 milijuna eura usred korona krize i sad odjednom misli štedjeti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Perišić naljutio Rebića</strong></p><p>Pa je tako predsjednik <strong>Karl-Heinz Rummenigge</strong> (64) na pitanje hoće li Perišić ostati u Bayernu i iduće sezone bio poprilično zakopčan.</p><p>- Još nismo ništa odlučili oko Perišića, ali volio bih istaknuti da se Bayern mora suočiti i s važnim financijskim izazovima, Tako će biti dok ne budemo mogli igrati pred navijačima - rekao je.</p><p>Ne tiče se to samo krilnog napadača hrvatske reprezentacije, nego i drugih igrača u svlačionici njemačkog giganta. Dvojici ugovor istječe iduće ljeto i na njima, dakako, žele zaraditi.</p><p>- <strong>Thiago Alcantara</strong> i <strong>David Alaba</strong> su dečki na vrhunskom nivou na terenu i izvan njega, sad moramo pronaći rješenje koje nam je financijski prihvatljivo. Nećemo riskirati da nam odu besplatno iduće ljeto - kaže Rummenigge i dodaje:</p><p>- Thiago želi otići. Udovoljili smo svim ekonomskim zahtjevima, ali čini se da želi drugo iskustvo. Jasno mogu reći da ga ne želimo izgubiti besplatno.</p><p>To novo iskustvo za Alcantaru bi mogao biti Liverpool, s kojim se povezuje u posljednje vrijeme. A Perišić će se, ne odluče li Bavarci platiti Interu između 15 i 20 milijuna eura za otkup ugovora, vratiti na Giuseppe Meazzu, gdje ima ugovor još dvije godine.</p><p>Sportski direktor <strong>Hasan Salihamidžić</strong> (43) oko Perišića, kojeg je na Allianz Arenu doveo Niko Kovač, također je dao naslutiti da Hrvat neće ostati u Münchenu.</p><p>- Leroy je igrač koji čini razliku i kvalitetom će pojačati našu momčad. Sad smo dobro pokriveni na krilnim pozicijama koje su nam bitne u igri s njim, Sergeom Gnabryjem i Kingsleyjem Comanom. Perišić? Ne mogu izravno odgovoriti na to pitanje. Imamo sjajnu momčadi, ali i sljedeće će sezone biti jako težak raspored - rekao je Braco.</p><p>Perišić u 30 utakmica za Bayern ima šest golova i devet asistencija.</p>