Split domaćin finala grupne faze Davis Cupa u rujnu: Protivnici su nam Nizozemska, SAD i Finska

Jedan od četiri turnira prvog kruga završnice ovogodišnjeg Davis Cupa održat će se u Splitu, potvrdio je Međunarodni teniski savez (ITF). Turnir skupine D igrat će se od 12. do 17. rujna u dvorani Gripe. Uz Hrvatsku, nastupit će još SAD, Nizozemska i Finska, a na samu završnicu plasirat će se dvije najbolje reprezentacije iz svake od četiri skupine. Preostale tri bit će u Bologni, Manchesteru i Valenciji.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Pozornica je spremna za uzbudljiv teniski tjedan Davis Cupa u rujnu. Veliko nam je zadovoljstvo potvrditi da je Split četvrti domaćin grupne faze finala Davis Cupa i veselimo se fantastičnom događaju u dvorani Gripe. Ovo je fascinantna faza natjecanja, sa 16 timova koji se bore za mjesto u nokaut fazi na turniru Final 8 u Malagi u studenom - naglasio je predsjednik ITF-a David Haggerty.

Svi susreti u Splitu počet će u 15 sati. Ulaznice će biti u prodaji od četvrtka 27. srpnja na stranici ulaznice.hr, uz mogućnost kupovine dnevnih ulaznica, paketa za praćenje određene reprezentacije ili paketa za svih šest dana. U prvom susretu 12. rujna sastat će se prošlogodišnji četvrtfinalist Nizozemska i debitant Finska, kojoj je ovo prvo sudjelovanje u završnici Davis Cupa. Hrvatska će u srijedu 13. rujna igrati protiv SAD-a, u petak protiv Finske, te u nedjelju protiv Nizozemske.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Sretni smo što će se finale skupine D Davis Cupa održati u Hrvatskoj. Split je prekrasan grad, s velikom poviješću i velikom teniskom tradicijom. Bit će to uzbudljivo iskustvo za igrače, timove, ali i ljubitelje tenisa iz SAD-a, Finske i Nizozemske. To je također odlična prilika za hrvatske navijače da prisustvuju tako kvalitetnim susretima kod kuće i ne moram posebno naglašavati koliko je to važno za jedinstvenu atmosferu Davis Cupa - rekla je predsjednica Hrvatskog teniskog saveza Nikolina Babić.

Osim skupine D u Splitu, u istom tjednu će se u Bologni održati skupina A (Kanada, Italija, Švedska, Čile), skupina B (Australija, Velika Britanija, Francuska, Švicarska) igrat će se u Manchesteru, dok je skupina C (Španjolska, Srbija, Češka, Južna Koreja) u Valenciji. Ukupno osam reprezentacija, odnosno dvije najbolje iz svake skupine, igrat će od 21. do 26. studenoga u Malagi, na završnom turniru. Hrvatska je prošle godine bila polufinalist, prethodne sezone finalist, a do sada je u dva navrata osvojila Davis Cup.