Split izgubio u Beogradu. Mega je slomila otpor krajem susreta

Košarkaši Splita poraženi su u nedjelju u Beogradu gdje su u utakmici 23. kola ABA lige od njih bolji sa 90-85 (23-20, 21-20, 26-26, 21-18) bili košarkaši Mege.

Foto: Dusan Milenkovic

Rezultat je veći dio utakmice bio izjednačen, a u zadnjoj četvrtini nešto više od tri minute prije kraja Rudan zabija tricu za vodstvo 85-81 za Megu. Nelson smanjuje na 85-83 dvije i pol minute do kraja, a Mavra pogađa jedno slobodno bacanje 1:23 do kraja za 85-84.

No, minutu do kraja Rudan opet odvodi Megu na tri razlike (87-84). Kalajžić je nakon prekršaja realizirao jedno od dva slobodna bacanja za 87-85, ali na Đurišiću su napravljena dva prekršaja i on je do kraja utakmice zabio tri od ukupno četiri slobodna bacanja za konačan rezultat i za pobjedu Mege.

Foto: Dusan Milenkovic

U redovima Mege najbolji je bio sa 19 koševa Matej Rudan, a po 14 su dodali Danko Branković i Malcolm Cazalon. Najbolji strijelac Splita bio je Tyrell Nelson sa 19 koševa i šest skokova, Lewis Sullivan je ubacio 13 koševa kao i Josip Jukić.

Nakon 23 odigrane utakmice Mega je na šestom mjestu sa 35 bodova i omjerom pobjeda i poraza 12-11. Split je na devetom mjestu sa devet pobjeda i 14 poraza.

