Zadar se ispričao zbog incidenta svojih navijača: Nadamo se da će sankcije biti kao nikad dosad

Navijačka divljanja i sramotni izgredi domaćih navijača na utakmici Zadra i Igokee u 23. kolu ABA lige prekinuli su utakmicu potkraj druge četvrtine. Huligani su u divljanju na tribini pogodili trenera svoje momčadi Danijela Jusupa predmetom u glavu, a zatim je policija ispraznila dvoranu Krešimira Ćosića na Višnjiku.

Utakmica se nastavila pred praznim tribinama i Zadar je izgubio u drami 68-67.

Dan kasnije, oglasio se i sam KK Zadar opsežnim priopćenjem kojeg prenosimo u cijelosti.

"U natjecateljskoj godini 2022./2023. u ABA ligi i HT Premijer ligi KK Zadru su zbog različitih incidenata do sad izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od oko 28 tisuća eura.

Nakon jučerašnje utakmice protiv KK Igokea m:tel tek očekujemo novu kaznu i možemo očekivati da će osim financijskog dijela Klub biti zakinut i za podršku navijača u posljednjem kolu ABA lige, o čemu disciplinski sudac tek treba donijeti odluku. Više od svih navedenih kazni boli činjenica da je nekoliko samozvanih navijača našlo shodnim bacati tvrde predmete u teren, a naš trener jednim je pogođen u glavu!

Isprika treneru Jusupu

Ovim putem izražavamo iskrenu ispriku treneru Danijelu Jusupu te smo sretni da je pukom srećom izbjegnuta značajnija ozljeda. Vjerujemo da ćemo u suradnji s policijom otkriti identitet navedene osobe te ju sankcionirati na način kakav do sad nije zabilježen kod nas.

Ne možemo se ipak ne osvrnuti i na događaje koji su prethodili i bitno utjecali da do navedenog događaja uopće dođe, a nakon čega je pražnjenje tribina bila logična odluka sudaca. Otprilike tri minute do kraja prvog poluvremena suci su odlučili izbaciti jednog navijača KK Zadar zbog vrijeđanje jednoga od njih. Odluke koje su usmjerene na teren nećemo komentirati, ali povlačiti takve odluke smatramo gotovo pa presedanom. Ukoliko je ovo novi standard ponašanja i sankcioniranja sličnih izgreda, moramo se zaista zapitati koliko smo kao društvo ispod željenog nivoa kulture gledanja i participiranja u utakmicama ABA lige. Nadamo se i očekujemo identični kriterij i na drugim utakmicama ABA lige, kojeg do sad barem nismo primijetili.

Svjesni propusta u organizaciji

Želimo istaknuti da smo kao Klub apsolutno protiv svih oblika nasilja, vrijeđanja i bilo kakvih nereda. Sportsko navijanje i ona naša zadarska atmosfera nešto su što nas identificira svugdje u svijetu. Upravo zato mi moramo biti ti koji će postaviti standarde navijanja, bez obzira protiv koga i gdje igramo. Svjesni smo i određenih propusta u organizaciji, te na određenim stvarima moramo hitno početi raditi kako bi ubuduće spriječili ružne scene kao jučer. Ipak, u ovakvim situacija stat ćemo i u zaštitu Kluba i njegovih navijača te tražimo da se preispitaju odluke koje su posljedično dovele do incidenta.

Žao nam je i većine gledatelja koji nisu mogli uživati u gledanju naših ljubimaca do kraja te smo bez podrške navijača ostali „kratki“ za dva poena.

Besplatno na utakmicu sa Šibenikom

U znak isprike svima, te želju da iskažemo prijeko potrebno zajedništvo i potporu našim igračima i stručnom stožeru, pozivamo sve navijače da dođu na sljedeću domaću utakmicu protiv Šibenika, koja će se održati u nedjelju u 18 sati. U dvoranu besplatno mogu ući svi uz predočenje ulaznice za jučerašnju utakmicu s Igokeom.

I svi ko jedan stat ćemo uz njega!"

