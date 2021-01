Kada se Roko Ukić prije dva tjedna vratio u svoj matični Split pohvalio je igru i rezultate koje su žuti do tada postizali, ali i upozorio kako ne treba previše očekivati od ove momčadi u regionalnom natjecanju. Razlika između favorita ABA lige nije samo u budžetu i kvalitetu igrača, nego i u iskustvu igranja na visokoj razini.

- Čini vam se da ste blizu, da je u pitanju lopta ili dvije, skok ili dva, par pogođenih slobodnih bacanja, ali razlika je u stvari puno veća i teško je preskočiti tu prepreku.

I doista, i večeras je izgledalo da žuti mogu do pobjede, nedostajalo je par pogođenih šuteva, malo više koncentracije u obrani i manje izgubljenih lopti, no kad god bi se Split približio na jednoznamenkasti broj koševa razlike, gosti bi dodali gas i vratili se u rezultatski "mirnije vode".

Pa iako nisu uspjeli ponoviti iznenađenje kakvo su priredili prije nekoliko kola pobjedom nad jednom od najjačih momčadi ABA lige, podgoričkom Budućnosti, Split se u srazu s favoriziranom Cedevita Olimpijom pokazao kao vrlo žilav suparnik protiv koga nikome neće biti lako igrati, pogotovo ne na njihovom domaćem parketu na Gripama.

Nakon početnog vodstva domaće momčadi, igrači Jurice Golemca stigli su vrlo brzo do prve osjetnije prednosti, bilo je 5-14 u šestoj minuti, no ta je prednost stigla u prvom redu zbog nešto lošije realizacije žutih, prije svih Marina Marića i Marka Lukovića, koji su promašili nekoliko otvorenih šuteva i omogućili gostima da se s dvije trice Kendricka Perryja odvoje na +10 do kraja prve četvrtine.

Prednost Cedevita Olimpije rasla je i u drugom dijelu do 26-41, kada je trener gostiju na parketu držao petorku s četiri Amerikanca i reprezentativcem Slovenije Jakom Blažičem, no igrači Ivice Skelina nisu se predavali. S dvije trice Pavla Marčinkovića, jednom Marka Lukovića i polaganjem sa sirenom Roka Ukića, stigli su žuti do poluvremena na prihvatljivih 36-43, što im ej ostavljalo kakvu-takvu nadu da će i u nastavku susreta biti ravnopravan protivnik i držati goste u rezultatskoj neizvjesnosti do samoga kraja utakmice.

No bilo je to sve što su žuti uspjeli, odmah na početku drugog dijela trica Ede Murića, potom i polaganja Perryja i Jarroda Jonesa "vitamini" se odvajaju na +14, i tu su prednost održavali u prvom redu zahvaljujući raspucanom Muriču sve do kraja treće četvrtine, koja je okončana rezultatom 59-72

Do kraja susreta Cedevita Olimpija je kontrolirala susret i bez većih problema stigla do uvjerljive pobjede, na koncu je utakmica završena rezultatom 81-98. Najbolji kod gostiju bili su Jones, Perry, Hopkins i Murić, dok su kod žutih bolji od ostalih bili Roko Ukić s 12 koševa, šest asistencija i tri skoka, Marko Luković sa 16 skokova i pet skokova, Marin Marić s 13 koševa i šest skokova.

Split je pokazao da se i te kako može nositi sa svima u ABA ligi, no svoje prilike za bodove ipak će morati tražiti kod manje jakih protivnika. Njihova misija u ovoj sezoni bila je opstanak u elitnom društvu regionalnog natjecanja, i te su se brige praktično već riješili, a do kraja sezone mogu popraviti dojam i uigravati momčad za ono što ih čeka u završnicama domaćih natjecanja, u kojima imaju najveće moguće ambicije – osvajanje trofeja. Igrama u nastavku sezone pokazali su da se kvalitetom i igrom mogu nositi i sa Zadrom, i s Cibonom...

Žuti su ostavili mogućnost svojim navijačima da objave poruke podrške i mnogi su se odazvali. Bilo je i ozbiljnih i šaljivih poruka, kao i ljubavnih ponuda....

- Jako teška utakmica za nas, treća u pet dana, plus dugo putovanje... Pribojavali smo se da će nam nedostajati energije, ali motivacija je bila na vrhunskom nivou, igrači su ozbiljno shvatili protivnika koji može pobijediti svakoga u regionalnoj ligi. Split igra odlično, mladi su to momci koji nemaju puno iskustva, ali dobili su Budućnost, igrali s FMP-om produžetke, uzeli neke pobjede... Sjajno, nadam se da će ostati na okupu duže vremena jer ništa ne dolazi preko noći – kazao je trener Cedevita Olimpije Jurica Golemac, a na zasluženoj pobjedi čestitao mu je i kolega Ivica Skelin.

- Zaslužena pobjeda Cedevite, dominirali su i kontrolirali utakmicu cijelim njenim tijekom. Mi smo imali neke šanse, ali kad bi vidjeli svjetlo u tunelu oni su ga ugasili svojom dobrom igrom. Naš problem je bio preveliki broj primljenih koševa na početku utakmice, ali to je tako kad igrate protiv najbolje šuterske momčadi u ligi, koja je imala preko 50% pogođenih trica večeras i zasluženo slavila.