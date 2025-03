Split slavio u derbiju s Cibonom

U hrvatskom derbiju 23. kola regionalne košarkaške ABA lige Split je na Gripama pobijedio Cibonu sa 88-82 upisavši osmu pobjedu, dok je Cibona doživjela čak 19. poraz.Bila je to utakmica u kojoj je domaćin imao i 18 koševa viška, no Cibona se u završnici približila na samo tri koša minusa, no više od toga nije išlo.

Cibona je otvorila utakmicu vodstvom 5-0, međutim Split je ubrzo okrenuo rezultat i nakon sedam minuta igre imao je 13 koševa viška (27-14). Cibona je do konca četvrtine smanjila na -10 (31-21). U drugoj dionici "Žuti" su imali i 18 razlike (45-27), ali je Cibona do poluvremena uspjela smanjiti na osam koševa minusa (53-45).

Treća dionica je pripala domaćinu koji je taj dio igre dobio sa 22-19 za 11 razlike na ulazu u zadnju četvrtinu. U posljednjoj dionici gosti su smanjili na samo tri koša zaostatka (78-75), ali više od toga nije išlo. Na koncu je Split slavio sa 88-82. Domaćine je predvodio Vito Kučić sa 21 košem, David Škara je dodao 12 koševa i šest skokova, a Borna Kapusta 11 koševa i sedam asistencija. Za "Žute" je debitirao novi Amerikanac Adam Smith, dobio je tri minute bez postignutog koša.

Split: Susret Cibone i Splita u 22. kolu FAVBET Premijer lige | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na drugoj strani najefikasniji su bili Krešimir Radovčić sa 23 koša i pet asistencija, te Domagoj Vuković sa 15 koševa. Split se nalazi na 12. mjestu s osam pobjeda i 15 poraza, dok je Cibona na 15. mjestu sa skorom 4-19. Slabiji je tek Mornar s jednom pobjedom i 22 poraza.

U vodstvu su Partizan i Budućnost sa po 20 pobjeda i tri poraza.

Kvarner 2010 bolji od Dinama

U posljednjem susretu 24. kola hrvatskog košarkaškog prvenstva Kvarner 2010 je na gostovanju pobijedio Dinamo Zagreb sa 73-70. Bio je to sudar susjeda na ljestvici, a Riječani su slavljem u Košarkaškom centru "Dražen Petrović" stigli do 12. pobjede, pa sada oba sastava imaju skor 12-12.

Za riječki sastav je ovo treća pobjeda u nizu, dok je Dinamo upisao četvrti poraz u posljednjih 13 kola otkako je ekipu preuzeo Damir Mulaomerović.

Dinamo je bolje ušao u susret, poveo je 7-2, imao je i 14-10, no Kvarner je prvu dionicu dobio sa 19-14. U drugoj četvrtini gosti su povećali prednost na šest razlike (34-28), ali je Dinamo do odmora smanjio na -2 (36-38). Domaćin je trećoj dionici izjednačio (42-42), no i taj je period igre otišao na gostujuću stranu, pa se u zadnju četvrtinu ušlo rezultatom 56-53.

Kvarner je u zadnjoj četvrtini u dva navrata "pobjegao" na +10 (66-56, 70-60). Dinamo se nije predavao i 16 sekundi prije kraja smanjio je na 72-70. Gosti su realizirali jedno slobodno bacanje za 73-70 i Dinamo je imao 14 sekundi za produžetak, no nisu uspjeli pucati za tri poena.

Goste su do pobjede predvodili Petar Ogrizović sa 15 koševa, te James Bile, Paolo Marinelli i Marjan Čakarun sa po 10 koševa, dok su kod Dinama najefikasniji bili Matej Rudan sa 22 i David Kralj sa 13 koševa.