Denina motivacija za pobjedu! Split je uspio šokirati Cedevitu

Košarkaši Splita pobijedili su favoriziranu Cedevitu 75-66 u velikoj borbi i tako izborili majstoricu polufinala prvenstva Hrvatske koja će se igrati u Zagrebu 19. svibnja. Kraj susreta oko 1.200 gledatelja dočekalo je na nogama, pjesmom i pljeskom ispratili su s terena svoje ljubimce koji su napravili ono što je malo tko očekivao. Pa makar i protiv znatno oslabljene Cedevite.

Čini se da je izbornik Dena fino motivirao splitske košarkaše uoči uzvratne utakmice. Bernard Perić, dio sjajne ekipe Gitak TV-a, poznat je kao veliki navijač Splita.

Napravio je parodiju na reklamu iz vremena Europskog rukometnog prvenstva iz siječnja gdje je u stilu Line Červara ušao u svlačionicu te održao igračima (de)motivacijski govor koji je izgledao OVAKO.

A sve je krenulo idealno po goste koji su poveli 7-0, i činilo se da će presuditi njihova kvaliteta te da će riješiti pitanje plasmana u finale ''dvokorakom''. No već do kraja prve četvrtine Splićani su dohvatili minimalnu prednost koju nisu ispuštali do kraja. Prije svega sjajnom obranom koja je natjerala goste na čak 22 izgubljene lopte, te momčadskom igrom u napadu, koju su predvodili rutinirani Kedžo sa 17 koševa, 5 skokova i 4 asistencije, i borbeni Marčinković koji je odigrao odličnu obranu te stigao ubaciti 18 koševa. Kod gostiju nije bilo raspoloženih pojedinaca, bolji od ostalih bio je tek Ramljak, koji je ubacio 12 koševa i pokupio 9 skokova.

- Upozoravao sam svoje momke što bi im se moglo dogoditi, ali neuspješno. Borim se već neko vrijeme s njima, tražim taj ekstra učinak, ali ne ide. Ne razumijem podcjenjivanje protivnika, ne razumijem toliko egoizma, čak 22 izgubljene lopte... - nabrajao je trener gostiju Jure Zdovc te dodao:

- Moramo očistiti glave uoči treće utakmice, svjestan sam da smo u padu, da je za nama 80 utakmica, da smo umorni i fizički i psihički, ali ovo je naš posao, i nadam se da je mojim igračima ovaj poraz bio dovoljan da se razbude.

Split je igrao bez Jukića, Cedevita bez Krušlina i Stipanovića..., no to ne umanjuje vrijednost pobjede žutih.

- Veliko je zadovoljstvo pružiti ovakav otpor najboljoj momčadi u državi. Lani smo u dvije utakmice kombinirano izgubili preko 50 razlike, ove godine smo dobili jednu, i idemo se u Zagreb potući za drugu pobjedu. Svjesni smo da su oni favoriti, ali nigdje ne idemo s mišlju da ćemo izgubiti, pa nećemo ni u subotu - kazao je trener domaće momčadi Ivica Skelin i dodao:

- Znali smo da se možemo nositi s njima samo ako utakmica bude na manje od 80 koševa, i to nam je uspjelo. Igrali smo momčadski, opušteno, i to nam se vratilo. U prvoj utakmici presudio je naš odličan šut, u drugoj obrana i momčadska igra, sad moramo nešto pripremiti i za treću...

Podsjećamo, Cedevita je u prvoj utakmici prije tri dana u Zagrebu pobijedila 84-80, a treća, odlučujuća, igra se u subotu u Zagrebu.

Drugi polufinalni par čine Zadar i Cibona gdje je također 1-1. Prvu je dobio Zadar 89-79 kod kuće, Cibona im je uzvratila pobjedom 96-86. Za četiri dana u Zadru se odlučuje o putniku u finale.