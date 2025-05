Split u majstorici izbacio Alkar i izborio polufinale s Dinamom

Košarkaši Splita izborili su plasman u polufinale doigravanja hrvatskog prvenstva nakon što su u "majstorici" četvrtfinalne serije na Gripama pobijedili Alkar 96-81. Split je u prvom susretu slavio sa 97-71, Alkar je izjednačio pobjedom 83-72, da bi majstorica pripala "žutima" koje sada čeka polufinale protiv Dinama.

Alkar je na krilima svojih brojnih navijača odlično ušao u susret. Gosti su poveli 10-4, imali su 22-17, no Split je do kraja prve četvrtine smanjio na dva koša zaostatka (28-30). U drugoj četvrtini splitski sastav je zaigrao daleko bolje. Okrenuli su rezultat, a do konca poluvremena poveli i sa 12 razlike (56-44).

Foto: Zvonimir Barisin

Treća dionica je donijela novu radost za domaćine. Momčad Veljka Mršića je treći dio igre dobila sa 19-13, pa je na ulazu u zadnju četvrtinu imala velikih 20 razlike (77-57). Alkar je u posljednjoj četvrtini smanjio na 13 koševa zaostatka, no više od toga nije išlo. Na koncu je završilo 96-81.

Domaćine je do pobjede predvodio Antonio Jordano sa 25 koševa i pet skokova, Jerod Shannon Shorter je dodao 17 koševa, 11 skokova i sedam asistencija, dok je Krešimir Ljubičić ubacio 15 koševa.

Foto: Zvonimir Barisin

Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Noa Svoboda sa 14 koševa, te Pavle Marčinković, Mario Krešić i Jeremy Donnel Shaw sa po 13 koševa. Split će u polufinalu igrati protiv Dinama koji je u dvije utakmice bio bolji od Cedevite Junior.

U drugom polufinalu snage će odmjeriti aktualni prvak Zadar i Cibona. Zadar je "dvokorakom" bio bolji od Zaboka, dok je Cibona slavila protiv Kvarner 2010 sa ukupnih 2-1 u pobjedama.

Foto: Zvonimir Barisin