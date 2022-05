Splitov Shorter najbolji strijelac ABA lige: Tu sam zbog nagrada za momčad, želimo prvenstvo

Splitov Amerikanac Shanon Shorter najbolji je strijelac ABA lige u regularnom dijelu sezone i tim mu je povodom danas direktor ABA lige Dubravko Kmetović uručio posebno priznanje. Shorter je u protekloj sezoni odigrao svega 14 susreta u žutom dresu, no postigao je 238 koševa, u prosjeku 17 po susretu, a tome je dodao 5.9 skokova i 3.2 asistencije i 1.6 ukradene lopte.

- S velikim veseljem i ponosom uručujemo gospodinu Shorteru trofej za najboljeg strijelca lige u regularnom dijelu sezone. Naša liga je najveće regionalno natjecanje i svaki trofej ima posebnu težinu. Možda košarka nije u Hrvatskoj trenutno na najvišem nivou ali time je i značajnije što je dobitnik priznanja jedan igrač iz hrvatskog kluba. Čestitam i Splitu na opstanku u ABA ligi, veselimo se što će se i sljedeću sezone ovdje igrati utakmice ABA lige. Posebno nam je zadovoljstvo što smo u dvorani kluba koji je osvojio tri uzastopna naslova prvaka Europe - kazao je Kmetović, a poslije njega je govorio Shorter:

- Ovo je individualna nagrada, ali za nju su zaslužni svi moji suigrači koji su me lijepo prihvatili i pomogli mi da dođem do nje. Drago mi je zbog nagrade, ali ja sam tu došao da osvajam kolektivne nagrade i trofeje, a ne individualne, došao sam po naslov prvaka. Sutra moramo pobijediti Zadar. Ovakve utakmice su uvijek 50-50 i na koncu pobjedi onaj tko više želi i tko se bolje snađe na terenu, u atmosferi pune dvorane. Naši su navijači strastveni i uz njihovu pomoć možemo otići do kraja.

Velika je ovo nagrada za klub, rekao je predsjednik kluba.

- Ova nagrada potvrda je da se u našem klubu rade dobre stvari, ovo je nagrada za koju su svi zaslužni i potvrda da idemo u dobrom smjeru. Sutra nas čeka jako bitna utakmica, momčad i stručni stožer se spremaju, navijači će doći u velikom broju na što smo posebno ponosni, pogotovo što naši navijači ne dolaze samo iz Splita, nego i iz puno šireg bazena.

Sutrašnji susret sa Zadrom najavio je trener Srđan Subotić.

- Nema neke velike razlike u odnosu na prethodna dva. Poznajemo se dobro, bit ćemo svi spremni, a odlučit će detalji, tko će uzeti ničiju loptu, tko neće poklanjati koševe... U ovakvim utakmicama svaki poklon vrijedi dvostruko. Nas je tijekom sezone mučio ritam utakmica, sada smo svi u istom ritmu i to je najpoštenije. Očekujemo jaki Zadar, oni su prvaci i neće naslov samo tako ispustiti iz svojih ruku. Mi smo imali problema na zadnjoj utakmici, nije bilo Perkovića, a naš je roster takav da kad nema jednog bitnog igrača imamo probleme. Vjerujem da će sutra svi biti OK, to mi je jedina želja, a dalje će teren sve pokazati. Naravno, nadamo se i velikoj podršci naše publike, najveći uspjeh ove sezone je pozitivna atmosfera koja nam se dogodila, podrška navijača i kad nam ide, i kad nam ne ide. Sportski je nadati se da ćemo pobijediti, od kad smo ušli u sezonu nadamo se da ćemo pobijediti u zadnjoj utakmici sezone.

Iskoristili smo priliku i pitali čelnika ABA lige i Splita oko budućnosti lige i odnosa između ABA lige i HKS-a, koji su daleko od partnerskih i idiličnih.

- Očigledno je da problemi postoje, u tehničkom smislu su najočigledniji kroz kalendar natjecanja i tu dolazi do dodatnih problema koji se ogledavaju na opterećenju igrača i klubova, na budžetima... Situacija nije optimalna. Što se tiče ABA lige, ja sam otvoren za razgovor na tu temu, da svi uključeni budu zadovoljni, svi savezi iz zemalja iz kojih dolaze klubovi. Potreba postoji, a ako postoji potreba, postoji i rješenje. I na ABA ligi i na Savezima je odgovornost zašto nisu pokrenuti konstruktivniji razgovori. Ja sam spreman, imam podršku klubova koji sudjeluju u ligi, otvoreni smo za iznalaženje rješenja na zadovoljstvo svih. Mi smo otvoreni za komunikaciju, a što se tiče Splita, on je jako važan element našeg natjecanja i organizacije. Ako ABA ligu gledate kao poslovni projekt, i ako gledate tradiciju Splita i njegov doprinos, on značajno povećava prihode lige. Split je klub kojeg želimo u ABA ligi, a on je po svim pravilima natjecanja svoju poziciju osigurao – kazao je Kmetović, a Blažević dodao:

- Istina je da smo imali komunikaciju sa Savezom na tu temu, mi smo hrvatski klub i bitna nam je pozicija u hrvatskom prvenstvu, ali tržišna utakmica je ta koja će odrediti smjer kako ćemo se dalje ponašati. Odvagnut ćemo sve opcije, vidjeti što je najbolje za naš klub, uz napomenu kako mi imamo i vlasnika, grad Splitu, i konačan odgovor o tome kako ćemo dalje ćete dobiti vrlo skoro.

