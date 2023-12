Splitski novinari i sportaši opet su oborili rekord, donacija će pokriti potrebe za godinu dana!

Grupa splitskih sportskih novinara '4N' ove je godine organizirala 12. po redu tradicionalnu humanitarnu akciju 'Tone hrane za splitske beskućnike'. Akciju su i ove godine podržali HNK Hajduk kao klub, ali i njihovi prvotimci Lovre i Nikola Kalinić, Filip Krovinović, Rokas Pukštas i Dario Melnjak, potom TK Marjan, Klub splitskih Olimpijaca, KK Split, VK Jadran, JK Mornar, NK Adriatic, RK Nada, ŽARK Split, MNK Hajduk, MNK Split, MNK Hajduk, HPD Mosor, NK Bili As..., a privatne donacije dali su i bivši igrači i kapetani Hajduka Mario Pašalić, Zoran Nižić, Mario Maloča, Mijo Caktaš, Goran Milović, Toma Bašić, Stanko Jurić, Stipe Biuk, Tonio Teklić..., izbornik Zlatko Dalić, Ivan Strinić, Ivan Perišić, Ivan Rakitić, Luka Bogdan, kapetani KK Splita Nikola Vujčić i Srđan Subotić..., djelatnici Javne ustanove športski objekti, obitelji Vlašić, Antunović, Ignjatić, Katić, Ignjatić, Maljković...

Foto: Luka Mladinic

Svima im od srca hvala, kao i tvrtkama koje su dale veliki doprinos akciji i ove je godine. Od tvrtke 'Tommy', koja je donirala 25% u robi na sve što je kod njih kupljeno, kao i SuperSport, Deltron, Dalmatinski portal te tvrtkame 'Pivac Vrgorac' 'Gastro ribarnice Brač' i 'Nektar Natura' koje su donirale znatne količine vlastitih proizvoda.

Foto: Luka Mladinic

Donacija je uručena u srijedu 13. prosinca na Stadionu Poljud, a prve procjene su da je rekordna, kao i prethodnih 11. Precizan iznos donacije znat će se kad se pobroje svi donirani artikli, no organizatori računaju da je riječ o oko 35.000 eura u prehrambenim artiklima i higijenskim potrepštinama, sve za Udrugu MoSt koja brine o splitskim beskućnicima i Socijalnoj samoposluzi.

Foto: Luka Mladinic

Marinka Akrap – član uprave Hajduka.

- Da bi bilo koji projekt bio uspješan najvažnija je dosljednost i upornost. Već 12 godina ekipa organizatora uspijeva nas okupiti i organizirati prekrasnu akciju za skupinu za koju puno puta imamo različita pitanja. Drago nam je što je Hajduk svih 12 godina tu i što ćemo biti i dalje te što je Poljud dom ove akcije.

Foto: Luka Mladinic

Lovre Kalinić – kapetan Hajduka

Već 12. godinu zaredom sudjelujem u akciji, ali ne samo ja, već moji bivši i sadašnji suigrači. Čast nam je i zadovoljstvo. Svi ljudi koji imaju dobre namjere i više sredstava mogu pomoći. To je hvale vrijedna akcija. Dogodine nas podržite još više i još jače da podižemo level. Split je uvijek poseban po svemu, tako i po ovim stvarima. Svi smo jedna država i ovakvim akcijama možemo dati svoj obol. Derbi? Derbi je uvijek derbi, tu ne igra forma. Naboj mora biti na maksimumu, hladne glave, vruća srca, izaći na teren i 90 minuta poginuti.

Foto: Luka Mladinic

Lena Stojković iz Taekwondo Marjan

Od mlađih dana još kad sam trenirala trener bi rekao da donesemo hranu za ovu akciju. Svi iz kluba bi se odazvali. Drago mi je da imamo mogućnost sudjelovati. Svake godine je sve bolji i bolji odaziv. Donesemo vreće hrane, higijenskih potrepština, pakiramo u kutije, slažemo... Drago mi je da mogu pomoći na bilo koji način.

Foto: Luka Mladinic

Dado Lelas – Udruga MoSt

Ova akcija nakon 12 godina prerasla je u temelj Socijalne samoposluge koju koristi 180 pojedinaca. To je nešto što nama traje cijelu godinu, pokriva sve naše potrebe do 12. mjeseca. Bez ove akcije vjerojatno ne bi bilo ni socijalne samoposluge. Ove godine je iznos preko 35.000 eura. Sada nam predstoji teži dio posla, moramo svaki proizvod izbrojati. Nažalost, potrebe su iz dana u dan sve veće. Sve veći broj ljudi koriste različite oblike socijalne pomoći. U 12. mjesecu imamo čitav niz akcija. U subotu 16. prosinca je na Rivi akcija 'A di si ti'. Dobro je što smo se podijelili, tri su velike humanitarne organizacije u Splitu, Caritas, Crveni križ i Most.

Foto: Luka Mladinic

Tomislav Gabelić – 4n

Dvanaesta akcija, rekordna, na ponos svih koji su sudjelovali. Prešli smo milijun kuna što se tiče hrane, ljetos smo prešli 600 doza darovane krvi. I ove su godine sudjelovali svi koje smo nazvali. Od novih imena ističemo Ivana Perišića, Ivana Rakitića, izbornika Zlatka Dalića, Hajduk, Taekwondo klub Marjan.... Početni cilj bio je tona hrane, onda je u drugoj godini skupljeno dvije tone..., sada su to već kamioni donacije. Ciljevi se pomiču, a mi guramo koliko možemo, uz pomoć splitskih klubova i sportaša. U šali kažemo, ovaj dan mi pomažemo, a 364 dana je briga na leđima MoSt-ovaca koji brinu o beskućnicima i ljudima u potrebi. Nije ovo ni jednostavno ni lako, ali kad prođe akcija svi su zadovoljni i krene razmišljanje o sljedećoj akciji. Tone hrane su postala temelj koji omogućava beskućnicima i socijalnoj samoposluzi egzistenciju kroz godinu i to nas obvezuje da ne stajemo nego da idemo dalje i sljedeće godine...