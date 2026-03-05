Filip Krovinović dobiva gnjusne uvrede, spomenuo ga i splitski tenisač. Hajduk hitno reagirao!

Preko trnja i kamenja, brani boje naših zastava, napisao je Hajduk na društvenim mrežama uz priloženu fotografiju Filipa Krovinovića, koji se našao na udaru gnjusnih uvreda i raznih kritika nakon što je Hajduk izgubio od Rijeke u dramatičnom četvrtfinalu Hrvatskog kupa (3-2).

POGLEDAJTE GALERIJU:

Krovinović je na Rujevici pogriješio u situaciji kada su Splićani imali dobru šansu i priliku tri na dva. Izgubio je loptu, Rijeka je jurnula u kontranapad pa izborila kazneni udarac nakon kojeg je izjednačila rezultat. Zbog toga se Krovinović našao na udaru dijela navijača, a neki su prekoračili svaku granicu i zasuli ga gnjusnim uvredama, zbog čega je reagirao i Hajduk.

Ovo su neki od komentara:

"Propalico jedna mrš u Dugopolje!"

"Oces se ispričat navijačima… 2 sezone Tripimo tvoje ne objašnjive pogreške… Izađi pred medije budi čovjek i reci da ti je zadnja sezona za Hajduk… Velik respekt prema tebi imam al sto je puno puno je"

"Hvala ti na svemu!"

"Iziđi na Bosiljevu, svima učini uslugu ponajprije sebi izbjeći ćeš puno neugodnosti"

"Hajde pakuj kofere i mrs iz Hajduka"

"KROVINOVICU CIGANE KREPAJ"

"Krovinović LEGENDOOO. Nemoj se obazirat na ove loše komentare nekolicine , svi želimo da ostaneš."

"Kapeta odlicna asistencija za 2-2...to samo vrhunski igraci poput tebe mogu..."

Splitski klub objavio je poruku podrške Krovinoviću na društvenim mrežama, a usputno je i ugasio komentare. Iako je to dugo vremena bila uobičajena praksa Hajduka na svim objavama na društvenim mrežama, ovoga puta su maknuli komentare s ciljem da zaštite svojeg igrača od dodatnih uvreda.

Juniorski prvak Wimbledona također kritizirao hajdukovca

Krovinovića je javno kritizirao i hrvatski tenisač Mili Poljičak (21), koji je, inače, iz Splita i poznato je kako navija za Hajduk. Štoviše, mladi tenisač prošle je godine čak gostovao u klupskoj emisiji na Hajduk Digital TV-u. Međutim, zamjerio je Krovinoviću zbog nastupa na Rujevici.

Na Instagram profilu je objavio priču koja sadržava Krovinovićevu fotografiju. Grafički ju je doradio i prekrižio nogometaševo lice, čime je dao do znanja što misli o veznjaku Hajduka.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Poljičak je postao poznat hrvatskoj javnosti kada je osvojio juniorski turnir na Wimbledonu. Povremeno nastupa za hrvatsku Davis Cup reprezentaciju, a trenutačno je 388. na ATP-ovoj ljestvici. Najbolji plasman mu je 257. pozicija u karijeri.