Poljičak je privukao pažnju hrvatske javnosti kada je osvojio juniorski turnir na Wimbledonu. Povremeno nastupa za hrvatsku Davis Cup reprezentaciju, a trenutačno je 388. na ATP-ovoj ljestvici
Filip Krovinović dobiva gnjusne uvrede, spomenuo ga i splitski tenisač. Hajduk hitno reagirao!
Preko trnja i kamenja, brani boje naših zastava, napisao je Hajduk na društvenim mrežama uz priloženu fotografiju Filipa Krovinovića, koji se našao na udaru gnjusnih uvreda i raznih kritika nakon što je Hajduk izgubio od Rijeke u dramatičnom četvrtfinalu Hrvatskog kupa (3-2).
POGLEDAJTE GALERIJU:
Krovinović je na Rujevici pogriješio u situaciji kada su Splićani imali dobru šansu i priliku tri na dva. Izgubio je loptu, Rijeka je jurnula u kontranapad pa izborila kazneni udarac nakon kojeg je izjednačila rezultat. Zbog toga se Krovinović našao na udaru dijela navijača, a neki su prekoračili svaku granicu i zasuli ga gnjusnim uvredama, zbog čega je reagirao i Hajduk.
Ovo su neki od komentara:
- "Propalico jedna mrš u Dugopolje!"
- "Oces se ispričat navijačima… 2 sezone Tripimo tvoje ne objašnjive pogreške… Izađi pred medije budi čovjek i reci da ti je zadnja sezona za Hajduk… Velik respekt prema tebi imam al sto je puno puno je"
- "Hvala ti na svemu!"
- "Iziđi na Bosiljevu, svima učini uslugu ponajprije sebi izbjeći ćeš puno neugodnosti"
- "Hajde pakuj kofere i mrs iz Hajduka"
- "KROVINOVICU CIGANE KREPAJ"
- "Krovinović LEGENDOOO. Nemoj se obazirat na ove loše komentare nekolicine , svi želimo da ostaneš."
- "Kapeta odlicna asistencija za 2-2...to samo vrhunski igraci poput tebe mogu..."
Splitski klub objavio je poruku podrške Krovinoviću na društvenim mrežama, a usputno je i ugasio komentare. Iako je to dugo vremena bila uobičajena praksa Hajduka na svim objavama na društvenim mrežama, ovoga puta su maknuli komentare s ciljem da zaštite svojeg igrača od dodatnih uvreda.
Juniorski prvak Wimbledona također kritizirao hajdukovca
Krovinovića je javno kritizirao i hrvatski tenisač Mili Poljičak (21), koji je, inače, iz Splita i poznato je kako navija za Hajduk. Štoviše, mladi tenisač prošle je godine čak gostovao u klupskoj emisiji na Hajduk Digital TV-u. Međutim, zamjerio je Krovinoviću zbog nastupa na Rujevici.
Na Instagram profilu je objavio priču koja sadržava Krovinovićevu fotografiju. Grafički ju je doradio i prekrižio nogometaševo lice, čime je dao do znanja što misli o veznjaku Hajduka.
Podsjetimo, Poljičak je postao poznat hrvatskoj javnosti kada je osvojio juniorski turnir na Wimbledonu. Povremeno nastupa za hrvatsku Davis Cup reprezentaciju, a trenutačno je 388. na ATP-ovoj ljestvici. Najbolji plasman mu je 257. pozicija u karijeri.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+