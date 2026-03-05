Obavijesti

SRAMOTNE PORUKE

Filip Krovinović dobiva gnjusne uvrede, spomenuo ga i splitski tenisač. Hajduk hitno reagirao!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 6 min
Foto: Luka Mladinić/PIXSELL, Instagram

Poljičak je privukao pažnju hrvatske javnosti kada je osvojio juniorski turnir na Wimbledonu. Povremeno nastupa za hrvatsku Davis Cup reprezentaciju, a trenutačno je 388. na ATP-ovoj ljestvici

Admiral

Preko trnja i kamenja, brani boje naših zastava, napisao je Hajduk na društvenim mrežama uz priloženu fotografiju Filipa Krovinovića, koji se našao na udaru gnjusnih uvreda i raznih kritika nakon što je Hajduk izgubio od Rijeke u dramatičnom četvrtfinalu Hrvatskog kupa (3-2).

Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Krovinović je na Rujevici pogriješio u situaciji kada su Splićani imali dobru šansu i priliku tri na dva. Izgubio je loptu, Rijeka je jurnula u kontranapad pa izborila kazneni udarac nakon kojeg je izjednačila rezultat. Zbog toga se Krovinović našao na udaru dijela navijača, a neki su prekoračili svaku granicu i zasuli ga gnjusnim uvredama, zbog čega je reagirao i Hajduk.

Ovo su neki od komentara:

  • "Propalico jedna mrš u Dugopolje!"
  • "Oces se ispričat navijačima… 2 sezone Tripimo tvoje ne objašnjive pogreške… Izađi pred medije budi čovjek i reci da ti je zadnja sezona za Hajduk… Velik respekt prema tebi imam al sto je puno puno je"
  • "Hvala ti na svemu!"
  • "Iziđi na Bosiljevu, svima učini uslugu ponajprije sebi izbjeći ćeš puno neugodnosti"
  • "Hajde pakuj kofere i mrs iz Hajduka"
  • "KROVINOVICU CIGANE KREPAJ"
  • "Krovinović LEGENDOOO. Nemoj se obazirat na ove loše komentare nekolicine , svi želimo da ostaneš."
  • "Kapeta odlicna asistencija za 2-2...to samo vrhunski igraci poput tebe mogu..."

Splitski klub objavio je poruku podrške Krovinoviću na društvenim mrežama, a usputno je i ugasio komentare. Iako je to dugo vremena bila uobičajena praksa Hajduka na svim objavama na društvenim mrežama, ovoga puta su maknuli komentare s ciljem da zaštite svojeg igrača od dodatnih uvreda.

Juniorski prvak Wimbledona također kritizirao hajdukovca

Krovinovića je javno kritizirao i hrvatski tenisač Mili Poljičak (21), koji je, inače, iz Splita i poznato je kako navija za Hajduk. Štoviše, mladi tenisač prošle je godine čak gostovao u klupskoj emisiji na Hajduk Digital TV-u. Međutim, zamjerio je Krovinoviću zbog nastupa na Rujevici.

Na Instagram profilu je objavio priču koja sadržava Krovinovićevu fotografiju. Grafički ju je doradio i prekrižio nogometaševo lice, čime je dao do znanja što misli o veznjaku Hajduka.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Poljičak je postao poznat hrvatskoj javnosti kada je osvojio juniorski turnir na Wimbledonu. Povremeno nastupa za hrvatsku Davis Cup reprezentaciju, a trenutačno je 388. na ATP-ovoj ljestvici. Najbolji plasman mu je 257. pozicija u karijeri. 

