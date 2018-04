Sporazumni raskid! Kos bivši, Pletikosa kandidat za Hajduk?!

Neslužbena informacija o smjeni predsjednika Hajduka Ivana Kosa, koju smo ekskluzivno objavili još u petak čim je postalo jasno da mu je većina članova Nadzornog odbora okrenula leđa, danas je dobila i službenu potvrdu, i to u obliku sporazumnog raskida suradnje. Nadzorni odbor Hajduka smijenio je Kosa, no sve je obavljeno u formi sporazumnog raskida kako se ne bi vukli repovi cijelog slučaja te kako bi Kos ostao na funkciji dok se ne izabere njegov nasljednik. Za tri, pet, 15, mjesec dana...

Objavio je to predsjednik Nadzornog odbora Slaven Marasović nakon završetka utakmice Hajduka i Dinama na Poljudu.

- Ivan Kos nije prekršio nikakav zakon, sucima nije davan novac niti se od njih tražilo da pogoduju Hajduku, ali je prekršio temeljne vrijednosti kluba - rekao je Marasović.

Kos: Svaki naš osvojeni bod je bio čist!

Potom je Ivan Kos izašao pred novinare kako bi dao svoje viđenje svega što se događalo u zadnjih nekoliko dana, te zbog čega odlazi iz Hajduka. Na početku se najprije osvrnuo na samu utakmicu.

- Ostaje mi žal što nismo pobijedili u ovako lijepom ambijentu. Čestitam igračima i stožeru na borbi i zalaganju. Ovo je ljepota nogometa, sport je takav, prevrtljiv, ne pobjedi uvijek bolji. Drago mi je da smo uspjeli doći do ovog nivoa da imamo pun stadion u proljeće. Siguran sam da bi mnogi timovi u Hrvatskoj željeli imati ovakav ambijent ili češće igrati u njemu - kazao je sad već bivši predsjednik Hajduka, a onda dodao:

- U obraćanju predsjednika NO Slavena Marasovića dobili ste informaciju da se sporazumno razilazimo. Ja sam prihvatio ostati ovdje u tranzicijskom razdoblju, kako ne bi bilo daljnjih potresa i nemira. Važno je za naglasiti da Uprava, osobno ja, ni bilo koji djelatnik nismo napravili kriminalno djelo, ili bilo što, što bi diskriminirao ili bilo na štetu kluba. Nismo trgovali sa sucima, nismo utjecali na suce, nismo imali bilo kakve dogovore sa sucima, nismo napravili nijednu nezakonitu radnju, i to vam jamčim svojim imenom, i ispred institucije koju predstavljam. Znate koliko smo isticali našu borbu protiv nepravilnosti i nepravdi, puno puta smo artikulirali zahtjeve za borbu protiv trenutnog sustava u sudačkoj organizaciji, za loše stvari koje se događaju u sustavu.... I bili smo preteča te borbe. Zagovaramo i stranog povjerenika za suđenje, pa i u finalu kupa u Vinkovcima, a zbog kontaminiranosti i opterećenja naše sudačke organizacije, treba doći neko neopterećen izvana. I danas smo bili svjedoci niza pogrešaka... Gdje smo bili u očima sudačke organizacije svjedoči podatak da naš trener nikad u karijeri nije bio izbacivan iz igre, a da je od kad je stigao dva puta isključen.

Kos je prihvatio ono što mu se stavlja na teret, premda ne osjeća krivnju.

- Prihvaćam odgovornost. Moj stav je da službeni gosti Hajduka moraju imati odgovarajući tretman, bez obzira na naše osobne stavove. Zato sam odobrio ugošćavanje na razini hrane i pića. Nikad ničim Hajduk nije pokušao utjecati na konačan ishod utakmica. Nisam se bavio konkretnim ugošćavanjem, ali sam svjestan da su pojedinim slučajevi izašli iz okvira uobičajenoga za našu sredinu. Kao i za sve druge stvari u klubu, preuzimam odgovornost, moram priznati da sam trebao reagirati bolje. Preuzimam odgovornost, i baš time što ne želim destabilizirati moralne standarde i destabilizirati klub, dogovorili smo sporazumni raskid, i spreman sam napraviti tranziciju do dolaska novog predsjednika. Naglašavam da je svaki bod u mom mandatu čisto osvojen i nikakvim utjecajem, bilo razgovorom, ili ugošćavanjem, nismo pokušali stimulirati suce.

Za kraj je poželio puno sreće nasljedniku.

- Treba nastaviti putem kojim smo krenuli, ti procesi ne smiju biti zaustavljeni i ugroženi. Bilo je i pogrešaka, svim svojim suradnicima i radnoj zajednici zahvaljujem na pomoći na ovom putu, oni su kreirali ovaj Hajduk i tako i treba nastaviti. Neke dobre stvari ću si dati za pravo istaći, klub je stabilan, Akademija je napravila iskorak, u dva smo finala kupa, u borbi smo za naslove u svim kategorijama, juniori se bore i za Ligu prvaka, na što smo stvarno ponosni, imamo veći broj reprezentativaca, u infrastrukturu smo dosta uložili, ponosan sam na ostvarenih 60 milijuna kuna čiste dobiti... Sve su to stvari koje pokazuju da smo odlično radili, i da smo na dobrom putu, ali to je i nastavak dobrog rada prošlih uprava... To su procesi koji se ne smiju ugroziti, tko god bude vodio Hajduk želim da radi više i bolje od mene. Klubu je potrebna stabilnost i povjerenje u rad uprave. Ono je u ovom trenutku kod navijača potpuno izgubljeno, moj ostanak bio bi preveliki uteg. Svima hvala na suradnji, bilo je i lijepih i onih težih trenutaka, ali ja ću pamtiti samo one lijepe. Mirne savjesti odlazim, uz želju da Hajduk bude velik, onakav kakav zaslužuje biti – zaključio je Kos.

Tko će naslijediti Kosa za sada je nepoznato, a nije poznata ni procedura izbora. Naime, nadzornici tek trebaju izglasati hoće li Kosa zamijeniti neki privremeni vršitelj dužnosti, ili će odmah izabrati novog predsjednika na četvertogodišnje razdoblje. Neki su skloni toj opciji, drugi pak smatraju kako nije uputno ostaviti tek izabranoga predsjednika 'u miraz' novom Nadzornim odboru, koji će biti biran tek za godinu dana.

Rezime cijele priče je da je Kos smijenjen. Po nekima opravdano, po nekima ne. No sad je to ionako sporedno. Sedmorica članova Nadzornog odbora ionako su odavno podijeljeni oko podrške predsjedniku, a tanka većina na kojoj je egzistirao od utakmice s Rudešom, popustila je pod teretom optužbi Torcide za pokušaj 'približavanja sucima'.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kos je, dakle, bivši, a tko će ga naslijediti vjerojatno ćemo saznati vrlo brzo. U kuloarima se za sada kao najozbiljniji kandidati spominju Zvonimir Akrap i Stipe Pletikosa, no to naravno ne znači da će dobiti povjerenje većine članova NO Hajduka.