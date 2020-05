Sportaši i sportski novinari vas zovu u pomoć - darujte krv...

Pandemija korone zaustavila je gotovo sve, ali val ljudske dobrote i humanosti ništa ne može zaustaviti, pa ni ova pošast modernog doba. A humanost je ono što nam u ovim danima i te kako treba. Iz splitske bolnice upućen je apel dobrovoljnim darivateljima krvi da se zbog kroničnog nedostatka svih krvnih grupa u što većem broju odazovu akcijama.

I prvi su se odazvali splitski sportaši i sportski novinari okupljeni u '4N', pomakli su svoju redovitu akciju koja se organizira na Poljudu početkom ljeta te su se priključili izvanrednoj akciji koja će se održati sutra, u srijedu 6. svibnja od 8:30 do 15:00 sati u Osnovnoj Školi Mejaši u Splitu.

Foto: Tomislav Gabelic/24sata

- Do sada smo organizirali osam akcija DDK i svaka je bila rekordna, pa tako očekujemo i od ove. Na poziv Crvenog Križa reagirali smo pozivom svim našim uobičajenim partnerima na akcijama, dakle splitskim sportašima, klubovima, Olimpijcima..., kao i sponzorima, i svi su se odazvali našem pozivu. Neki će darivati krv, neki koji ne mogu će pozvati svoje najbliže, a sponzori su pripremili poklone za sve darivatelje, posebno za one koji krv daju prvi put, a najsretniji darivatelj i ove će godine otići kući s dresom Hajduka, ovoga puta je to ljubičasti dres Stanka Jurića s utakmice... - poručili su iz '4N'.

Za sve davatelje osigurani su obroci okrijepe i piće, kao i sve što je potrebno da se akcija odvije sigurno i u skladu s novonastalom situacijom, potpuno sigurno za sve koji joj se odazovu. Svi darivatelji dobit će na ulazu masku i rukavice, dezinficirat će ruke i proći uobičajeni pregled liječnika.

Foto: Tomislav Gabelic/24sata

- Dođite i darujte krv, budite dio lanca humanosti – poziv je splitskih sportaša i sportskih novinara...