Sportaši ne miruju: Uživajte na Novu u derbijima i finalu SP-a!

Nova godina, nove odluke i ostali popratni sadržaji koji dolaze uz to, ali 'stari' sportski putevi se nastavljaju ili pak završavaju. Prvog dana 2020. godine mnogi će sportaši provesti na terenu, parketu, tepihu, u zraku ili gdje je već njihovo borilište, a mi Vam donosimo poneki prijedlog o tome što možete pogledati ovog prvog dana nove godine.

Za one kojima ne treba odmor od sporta, tu je novogodišnja turneja 'Četiri skakaonice'. Prošlogodišnji osvajač turneje kao i sve četiri skakaonice Ryoyu Kobayashi (23) nastavio je s dominacijom osvojivši prvo mjesto na prvoj skakaonici ovogodišnjeg izdanja turneje u Oberstdorfu.

Foto: Reuters

Natjecanja se nastavlja u Garmisch Partenkirchenu, a prijenos možete gledati od 13 sati i 55 minuta na drugom programu HRT-a.

Tu je i neizostavni nogomet

Prošle se sezone Premiership igrao na i Silvestrovo, no ove godine sve su utakmice tekućeg kola na rasporedu prvog dana u godini. Samo nogometaši Liverpoola i Sheffielda imaju privilegiju odmarati nakon novogodišnje zabave, dok će svi ostali u pogon. Prvi na teren već od 13:.30 izlaze nogometaši Brightona i Chelseaja te Burnleyja i Aston Ville, a derbi kola igra se od 21 sat na Emiratesu.

Foto: Eddie Keogh/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Arsenal ugošćuje Manchester United, a 'topnicima' je potrebno novogodišnje čudo kako bi se priključili utrci za plasman u Ligu prvaka. Iako im je momčad desetkovana i u pomalo raspadnom stanju, pod vodstvom Pepovog učenika Artete tražit će pobjedu protiv Solskjaerovih trupa koje stižu nakon dvije vezane pobjede.

Od nogometa još valja spomenuti i utakmicu Championshipa gdje će Bilićev WBA na domaćem terenu u apsolutnom derbiju protiv Leedsa pokušati pokazati tko je pravi gazda u drugoj ligi. Nakon neočekivanog poraza od M'boroa (2-0) Krovinović i ekipa žele se iskupiti pred domaćim navijačima.

Foto: James Wilson/Press Association/PIXSELL

Prijenose Premiershipa i Championshipa možete pratiti na nekoliko programa Sportkluba.

13.30 Sportklub 1 Brighton - Chelsea

16.00 Sportklub 1 Southampton - Tottenham

Sportklub 2 Watford - Wolverhampton

Sportklub 5 Newcastle - Leicester

18.00 Sportklub 2 WBA - Leeds

18.30 Sportklub 1 Manchester City - Everton

Sportklub 3 Norwich - Crystal Palace

Sportklub 5 West Ham - Bournemouth

21.00 Sportklub 1 Arsenal - Manchester United

Spektakl iz Londona: Finale SP-a u pikadu

Osim skijaških skokova i nogometa, tu je i pravi, dugoočekivani spektakl. Palača Alexandra u Londonu vrvjet će zaljubljenicima u pikado jer je na rasporedu finale Svjetskog prvenstva! Iako su u finalu Škot i Nizozemac, dok je Engleska ostala bez svojih mnogobrojnih predstavnika, dobre zabave kao i veličanstvene atmosfere sigurno neće nedostajati.

Peter 'Snakebite' Wright i 'Mighty' Michael van Gerwen, okršaj je to za suverenog vladara u pikadu. Škot je poznat kao miljenik publike na kojem se god dijelu svijeta nađe, a njegov famozni ulazak do ploče uz taktove Pitbullove pjesme 'Don't stop the party' uz prepoznatljivu irokezu s kojom svaki put iznenadi okupljene.

S druge strane stoji moćni Mike, najbolji igrač pikada na svijetu i aktualni svjetski prvak. Nizozemac na svojoj strani ima činjenicu kako je Wright jedan od 'najpoželjnijih' protivnika u finalu jer u najviše slučajeva on je taj koji završi drugi. No, način na koji je pobijedio Pricea od kojeg se ove godine očekivalo finale, ako ne i naslov, zaista je impresivan.

Stoga, od 20 sati svakako budite uz Sportsku televiziju i finale SP-a u pikadu. Nećete požaliti, spektakl je zagarantiran.