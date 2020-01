Spektakl u 'Ally Pally': Tko je bolji, keramičar ili vulkanizer?

Poznata 'irokeza' ili blještava ćelava glava? Stara škola ili čovjek koji će tek krenuti u pravi nalet, a već je napravio čudesa? Škotska ili Nizozemska? Pitbull ili White Stripes? Pitanja su to na koja ćemo dobiti odgovor od 20 sati kad u londonskoj Alexandar Palace počinje finale Svjetskog prvenstva u pikadu!

S jedne strane najpoželjniji protivnik u finalu Peter Wright (49), a s druge strane branitelj naslova i mašina za bacanje strelica 'moćni' Michael van Gerwen (30). Napetost je na vrhuncu, a šteta što se 'ne može rezati nožem' jer u finalu nije Kimi Raikkonen svjetskog pikada, 'ledeni čovjek' Gerwyn Price (34). Da je on nasuprot van Gerwenu, reakcije jednog i drugog igrača bile bi na vrhuncu. No, ima i miljenik publike Wright svoj šarm zbog kojeg je omiljen među fanovima spomenutog sporta.

Bilo kako bilo, pravi je spektakl zagarantiran, a i oni koji možda nikad nisu gledali pikado ili misle kako to ne može biti zabavno, mogli bi prebaciti na program Sportske televizije od 20 sati i uvjeriti se u suprotno. Jer očekuje nas pregršt zabave, kako ispred ploče, tako i u publici

Hoće li famozni irokeza prekinuti 'prokletstvo' u PDC-u?

Od mnoštva Engleza u turniru, do finala nije došao nijedan. No, publika u Londonu može navijati za svog Britanca, odnosno Škota Petera Wrighta (49). Ovaj bivši vulkanizer počeo je s ozbiljnijim natjecanjem u pikadu još 1995. kad je njegov današnji protivnik imao šest godina. Nadimak mu je 'Snakebite' odnosno zmijski ugriz po njegovom najdražem piću, a 'tetovažu' spomenute tematike nosi na glavi.

Od tada je u finalima televizijskih i ne televizijskih natjecanja (op. a. na taj se specijalan način dijele natjecanja u pikadu) nastupio 23 puta te pobijedio samo u četiri navrata. Valja spomenuti kako je u finalima perjanice svjetskog pikada, Professional Darts Corporationa, nastupio 12 puta, a pobijedio samo 2017. u finalu UK Opena protiv Gerwyna Pricea, protivnika kojeg je pobijedio u polufinalu.

Zato i nosi titulu 'najpoželjnijeg protivnika u finalu', ali svojim nastupom na ovogodišnjem prvenstvu dao je van Gerwenu na razmišljanje je li ipak toliko poželjan. Na početku se nekako mučio, slavio je protiv Malicderna (3-2) i Asade (4-2), de Zwaana je razbijao pa sve bacio u vodu da bi se na kraju spasio (4-3). Zatim je u četvrtfinalu primirio mladog Humpriesa (25) sa 5-3, a u polufinalu je pokazao svu raskoš.

Priceu se prije ovog prvenstva predviđala ljuta borba za naslov prvaka, a možda i veliki iskorak, ali 'velški živac' popustio je kad je bilo najpotrebnije. Protiv Wrighta je pokušao tijelom udariti Škota, ali iskusni Peter to je vješto izbjegao te poslije meča nije bilo čestitki ni pružanja ruke pomirenja. Dan kasnije Price se ipak ispričao, a Wright nastavio svoj put prema finalu.

I danas će ući uz taktove Pitbullove pjesme 'Don't stop the party', a tko zna kakvo nam je izdanje odjeće pripremio. Izlazio je kao Djed Božićnjak, vilenjak, ali i u klasičnom izdanju te usklađenoj boji irokeze i dresa. Nebrojeno puta orit će se njegovo ime iz publike u melodiji pjesme 'Give it Up' koju inače izvodi The Sunshine Band. Protivnik je težak, ali možda je ovo vrijeme da 'Snakebite' skine prokletstvo PDC finala.

Toliko moćan suvereni vladar, a tek mu je 30 godina

Da sutra ode u mirovinu, bio bi zapamćen kao jedan od najvećih ikad. Drugi je najuspješniji igrač pikada u povijesti PDC-a, odmah iza neprikosnovene legende sporta Phila Taylora (59). Odmalena ga je zanimao pikado koji je trenirao paralelno uz nogomet, a valja spomenuti da je veliki navijač nizozemskog PSV-a.

Od stoperske pozicije bile su mu draže strelice i ploča pa je već s 12 godina počeo ozbiljnije igrati pikado, a već se tada vidjelo kako je njegov talent neosporan. Kako se još nije profesionalno bavio sportom, radio je kao keramičar te je u nizozemskim medijima izašla priča kako je postavljao pločice u kupaoni legende Arsenala Dennisa Bergkampa (50), ali kako je kasnije sam rekao, to je samo bila 'novinarska patka'.

Do danas je osvojio nevjerojatne 54 titule u 71 finalnom meču, a tri je puta osvajao Svjetsko prvenstvo te sad brani naslov. Do finala se praktički prošetao. Dobio je Klaasena 3-1 pa Evansa i Buntinga 4-0, da bi u četvrtfinalu bio bolji od iznenađenja Labanauskasa 5-2. U polufinalu je smireno dobio domaću uzdanicu Aspinalla 6-3 te je spreman za obranu naslova.

Kad dvoranom zagrmi pjesma White Stripesa 'Seven Nation Army', jasno je, ćelavac u zelenom ide prema ploči. Van Gerwen je spreman pokazati moć, a u ritmu ulazne pjesme njegovo će se ime višestruko ponavljati iz grla publike koja će vjerojatno još biti vesela od 'najluđe noći u godini'.

Tako je spremna repriza spomenute 'najluđe noći' jer, vjerujte, bit će ludo. Zato od 20 sati pratite uzbuđenja iz Londona, nećete požaliti. Oni se bore za vječnu čast i slavu, ali i pola milijuna funti.