Sportski direktor Osijeka nakon propucavanja auta: Prate me iz tajnih službi, zvao me Plenković

Sportski direktor Osijeka Jose Boto je prije tjedan dana otišao na kratki godišnji odmor u Portugal, ali samo dan nakon odlaska iz Slavonije, šokirala ga je vijest o propucanom automobilu ispred njegove zgrade u Osijeku. Netko je sa sedam metaka izrešetao vjetrobansko staklo. Spominjao se njegov odlazak iz kluba, ali je na kraju odlučio ostati, a cijela nogometna javnost stala je uz njega, kao i navijači bijelo-plavih koji su prosvjedovali ispred Opus Arene. Oni su i jedan od razloga zašto je ostao.

Boto je prvi put nakon ovog incidenta progovorio za medije i dao intervju za Jutarnji list.

- Prvi put u životu telefonski me nazvao premijer neke zemlje. Da, nazvao me hrvatski premijer Andrej Plenković i razgovarao sa mnom o toj temi. Čak su me nazvali i ljudi iz portugalskih vlasti... Naravno, to što se dogodilo je loše za mene, ali mislim da je puno lošije za Osijek kao grad i Hrvatsku kao državu. Nakon događaja u Osijeku portugalski su mediji pisali kao da je riječ o Divljem zapadu, a ja znam da to nije tako, da je ovo krasan i miran grad. Međutim, stvorila se predodžba da ovdje hodaju naoružani ljudi, pucaju u one koji im se ne sviđaju... Prije toga dogodio se i fizički napad na Krovinovića u Zagrebu. To je loše za imidž ove države, a posebno za Osijek - rekao je Boto.

Zvao ga je i predsjednik HNS-a Marijan Kustić koji mu je pružio podršku i izrazio nadu u njegov ostanak u Osijeku, a sam Boto i dalje ne zna što je dovelo do ovog stravičnog čina.

- To je bio čin nekog neodgovornog pojedinca koji mi je želio poručiti da se ne vraćam. Bio sam u Ukrajini četiri godine, onda i u Grčkoj, ali mi se nikada nije ništa slično dogodilo. U Osijeku sam šest mjeseci, svakoga dana nakon večere prošetam se gradom, nikada mi nitko nije uputio ružnu riječ, a sada moram imati tjelohranitelje i policijsku zaštitu, tu su i ljudi iz tajnih službi... Naravno, ne sviđa mi se da su sada trojica oko mene dok pijem kavu - rekao je Boto.

Osječka policija još nije pronašla počinitelja, istraga traje, a za to vrijeme Boto mora prionuti poslu kako bi stvorio konkurentni Osijek za sljedeću sezonu. Zoran Zekić dobio je otkaz i sljedeću srijedu klub će predstaviti novog trenera. To bi trebao biti Talijan Federico Coppitelli.