Sportski direktor Osijeka: 'Ovaj klub ne trpi prosjek. Vrijeme je da se igrači probude i zainate'

Osijek je ove sezone u velikoj rezultatskoj krizi. Momčad Simona Rožmana ne može povezati dva dobra rezultata i u gradu na Dravi se polako pale alarmi. Trener Osijeka je prije dva kola kritizirao igrače, a sada se na njih osvrnuo i sportski direktor kluba Alen Petrović. Vrijeme je da se momčad napokon trgne iz sna i pobjegne s dna tablice, a vremena ima i za loviti Europu. Pobjede su prijeko potrebne te je Petrović dao izjavu kako bi prodrmao momčad.

- Ova ekipa ostala je dužna od prošle sezone. Dio igrača je tu bio i lani i ne smiju sami sebi dozvoliti da im se to opet događa. Nepojmljivo mi je da ne bude inata da kažu: “Proživljavao sam to prošle sezone, neću i ove”. Razumijem da postoji odgovornost trenera i odgovornost svih nas u klubu, ali igrači na direktno na terenu utječu na sudbinu sebe i kluba. Zbog toga me utakmica koju smo odigrali u Koprivnici deprimirala. Na kraju sam lakše podnio poraz protiv Istre, gdje smo igrali dobro, stvarali šanse i na kraju izgubili - rekao je Petrović te dodao:

- Dolazi zimski prijelazni rok, ali ne postoji neki Pele ili Messi ili neki spasitelj koji će se pojaviti, nego ti dečki koji sada igraju moraju to naprosto o pronaći u sebi... Dečki, mrdnite se! Na prvom treningu na početku priprema rekao sam kako su u procesu kvalifikacija i vrijeme je da se trgnu. Neki će sami sebe eliminirati... Osijekov dres ipak nosi težinu. Svi zajedno moramo shvatiti da ovo nije klub koji će trpjeti prosjek. Igrači moraju imati i osobni motiv, svaki igrač želi promociju i nakon toga odlazak na neki viši nivo.

Dao je i svoje viđenje stanja na tablici.

- Pozicija na kojoj se nalazimo na ljestvici daleko je od klupskih ambicija, a opet, da imamo samo tri boda više, što smo lako mogli imati, slika ne bila tako alarmantna. S ta tri boda koja nam nedostaju bili bismo na nekakvom objektivnom učinku s obzirom na lošiji start sezone, kada smo u prva četiri kola osvojili samo jedan bod. Ispada kako imamo manjak ambicije, a to ne odgovara istini - rekao je Petrović.

Osijeku slijedi jako težak raspored u nadolazećem periodu. Nakon derbija s Dinamom idu u goste Rijeci, nakon čega dva puta igraju s Varaždinom (Kup pa prvenstvo). Niz se završava gostovanjem na Poljudu i Osijek pod hitno mora početi osvajati bodove ako želi nešto napraviti ove sezone.