Sportski TV raspored u božićno vrijeme: Okršaj Šarića i Jokića, NFL i uobičajeni 'Boxing Day'

Pred nama su Božićni dani koje će mnogi provesti u krugu obitelji, a neki će ih ipak morati provesti i na sportskim borilištima. Vi ih možete pratiti iz topline doma, a mi vam donosimo neke od najzanimljivijih utakmica u nekoliko sportova.

Badnjak uz Livija i američke sportove

Tako vas na Badnjak od 17 sati očekuje utakmica turske nogometne lige u kojoj će Dominik Livaković braniti gol Fenerbahčea protiv Galatasaraya od uz prijenos a SK1, a u isto vrijeme košarkaši Zadra na domaćem terenu u ABA ligi igraju protiv Partizana uz prijenos na Arena Sportu 1.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Večer je rezervirana za američki nogomet i košarku pa tako od 19 sati na programu Arena Sport 2 možete gledati okršaj Crvene Zvezde i Splita u ABA ligi, a od 22 sata i 25 minuta na Areni 1 možete pratiti utakmicu između Miamija i Dallasa u NFL-u.

Božićni okršaj Jokića i Šarića

Na Božić u turskoj ligi igraju Hatay i Bešiktaš od 18 sati, a to možete pratiti na SK1. Dan je to i za NBA, a već od 18 sati možete gledati utakmicu New York Knicksa protiv Milwaukee Bucksa u programu Arene Sport 2, a od 20 sati i 30 minuta možete gledati NBA okršaj Nikole Jokića u dresu Denver Nuggetsa i Darija Šarića u dresu Golden State Warriorsa na Areni Sport 2.

Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS

Nakon toga u 22 sata i 25 minuta Philadelphia dočekuje New York u NFL-u te to možete pratiti u programu Arene Sport 1, dok u 23 sata na programu Arene Sport 2 možete gledati NBA derbi između LA Lakersa i Boston Celticsa.

Boxing Day i Brozović protiv Benzeme i Kantea

Blagdan Sv. Stjepana je i tzv. 'Boxing Day' u engleskom Premiershipu, a nogometni dan kreće na programu Arena Sport 1 kad Newcastle kod kuće dočekuje Nottingham Forest od 13 sati i 30 minuta uz prijenos na Areni Sport 1. Od 16 sati tu su utakmice Bournemoutha i Fulhama te Sheffield Uniteda protiv Fulhama na programu Arena Sport 1, odnosno Arena Sport 3.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Od 18 sati i 30 minuta u programu Arene Sport 1 možete pratiti gostovanje Liverpoola kod Burnleyja, a od 19 sati SK1 prenosi prvenstvo Saudijske Arabije i utakmicu između Al Ittihada i Al Nassra gdje će igrati i naš Marcelo Brozović protiv Karima Benzeme i N'Gola Kantea. Sportski dan završava se utakmicom Manchester Uniteda protiv Aston Ville od 21 sat uz prijenos na Areni Sport 1.